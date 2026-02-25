Cómo será la estación de servicio más grande del país, que se construye en San Pedro

Un ambicioso proyecto logístico y comercial ha comenzado su etapa de edificación a la vera de la Ruta Nacional 9, a la altura de San Pedro. Se trata de un complejo multiservicios de la red YPF que, por sus dimensiones, se perfila para superar a la actual estación líder del país, Opessa Leones, ubicada en la provincia de Córdoba.

El emprendimiento está a cargo de la operadora Jorge Caso, firma que ya cuenta con una fuerte presencia en la región y que ha instalado su propia planta hormigonera en el predio para agilizar el desarrollo de la obra civil. Actualmente, la estructura de ingeniería ya se encuentra montada y se han formalizado los acuerdos con Vialidad Nacional para la construcción de los accesos necesarios sobre la colectora.

Servicios y propuesta comercial

El complejo se desarrolla sobre un predio de 10 hectáreas y contará con el diseño más moderno de la petrolera estatal, similar al que funciona en la reconocida estación de Figueroa Alcorta y Echeverría en la Ciudad de Buenos Aires. La oferta integral incluirá:

Despacho de todos los tipos de combustibles y GNC.

Un parador gastronómico con propuesta gourmet y un amplio salón de la tienda Full.

Espacios de coworking con conectividad WiFi de alta velocidad.

Un paseo comercial con locales de diversos rubros que funcionará como un pequeño shopping.

Una parrilla de grandes dimensiones y un área de descanso integral.

Una planta de silos adyacente, integrando una visión de logística productiva al servicio de ruta tradicional.

Impacto en el empleo local

La apertura de este punto de despacho representará un impulso significativo para el mercado laboral de la zona con la generación de aproximadamente 100 puestos de trabajo directos. La búsqueda se orientará a cubrir perfiles en áreas de playa, administración, gastronomía, mantenimiento y limpieza.

Todo el personal seleccionado recibirá capacitaciones específicas bajo los estándares nacionales de YPF, enfocadas tanto en la seguridad operativa como en la excelencia en la atención al cliente. Esta nueva nómina se integrará a los casi 200 empleados que la empresa operadora ya posee en sus diferentes unidades de negocio en San Pedro.

Se estima que el complejo esté plenamente operativo para el próximo año, cumpliendo con las etapas de un cronograma que busca emular el éxito de su unidad "melliza" ubicada en el carril opuesto de la misma ruta.