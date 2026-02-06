Un aprehendido tras el robo de una bicicleta y un celular a dos niños en el boulevard

Un hombre de 20 años fue detenido en la tarde de ayer luego de sustraer pertenencias a dos menores de edad en un espacio público de la ciudad, informaron fuentes policiales.

El hecho se produjo en la plazoleta ubicada en la intersección del Boulevard Paraná y la calle Pellegrini. En ese lugar, el sospechoso abordó a dos niños de 10 y 12 años y, mediante intimidación verbal, les sustrajo una bicicleta tipo mountain bike rodado 29 y un teléfono celular.

Tras el ilícito, el personal policial fue alertado a través del sistema de emergencias 911. Mediante un rápido operativo cerrojo desplegado en la zona, los efectivos lograron interceptar al individuo en la calle Las Provincias al 400. Durante el procedimiento, se concretó la aprehensión del joven y se logró el secuestro de los elementos robados, que coincidían con la descripción aportada por las víctimas.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó alojado en el sector de calabozos. Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, bajo la carátula de hurto, a la espera de las próximas diligencias judiciales.