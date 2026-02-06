El Frente de Unidad Docente Bonaerense convocó a un paro nacional y rechazó la oferta salarial de la Provincia
El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) anunció la convocatoria a un paro nacional docente para el próximo miércoles 11 de febrero, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo nacional y al esquema de ajuste aplicado sobre el sector educativo.
El anuncio del gremio se realizó tras el fracaso de la reunión paritaria mantenida este jueves con representantes del gobierno de la provincia de Buenos Aires. En dicho encuentro, las organizaciones sindicales rechazaron de forma unánime una propuesta de incremento salarial del 2 por ciento para el mes de febrero, calificándola de insuficiente frente al contexto inflacionario.
A través de un comunicado oficial, el frente gremial informó que la negociación pasó a un cuarto intermedio tras formalizarse el rechazo. Desde el sector docente advirtieron que la falta de un acuerdo satisfactorio pone en riesgo el normal inicio del ciclo lectivo 2026, previsto para el próximo 2 de marzo en territorio bonaerense.
El conflicto se enmarca en una creciente tensión entre las centrales obreras y el Gobierno nacional por el impacto de las reformas económicas en el empleo público y el financiamiento de las provincias para el sostenimiento del sistema de educación pública.
