Un aprehendido por violar una restricción perimetral y amenazar a su ex pareja en Río Tala

La empresa supermercadista La Anónima terminó de definir su radicación en San Pedro. Autoridades de la firma confirmaron a las autoridades municipales el plan de inversión en el edificio ubicado en la calle Balcarce, entre Ituzaingó y Miguel Porta, espacio donde anteriormente funcionara el supermercado Vea.
Un hombre de 45 años fue detenido en la localidad de Río Tala tras una intervención conjunta entre el destacamento local y personal de la Comisaría de San Pedro. El sujeto fue capturado por transgredir un perímetro de exclusión vigente que protegía a su ex pareja, una mujer de 51 años.
La investigación, que incluyó declaraciones en la Comisaría de la Mujer y la Familia, permitió establecer que el implicado ingresó a la vivienda sin consentimiento previo. Una vez en el interior, profirió amenazas de muerte contra la víctima e inició un foco ígneo al incendiar la punta de un colchón.
El detenido enfrenta cargos por desobediencia, violación de domicilio, amenazas y daño. Por disposición de la fiscalía en turno, el agresor permanece alojado en la dependencia policial de San Pedro a la espera de ser indagado por la justicia.
