San Pedro lanzó su agenda de Carnaval con proyecciones de ocupación de hasta el 90 por ciento

La empresa supermercadista La Anónima terminó de definir su radicación en San Pedro. Autoridades de la firma confirmaron a las autoridades municipales el plan de inversión en el edificio ubicado en la calle Balcarce, entre Ituzaingó y Miguel Porta, espacio donde anteriormente funcionara el supermercado Vea.
El encuentro con los medios locales y regionales contó con la presencia del director de Cultura, Roberto González; el director de Turismo, Ignacio Duzac; Ariel Arbat, de la firma De la Gorra Producciones, y el reconocido artista sampedrino Keko González, organizador del tradicional encuentro San Pedro Canta.
Durante la presentación, el titular de Turismo, Ignacio Duzac, remarcó las altas expectativas del sector ante el inminente movimiento turístico y destacó que las reservas actuales posicionan a la ciudad como uno de los destinos predilectos de la región, supeditado a que las condiciones climáticas acompañen el desarrollo de los eventos al aire libre.
La programación oficial, que se caracteriza por ser de entrada libre y gratuita, comenzó este mismo miércoles con el ciclo "Cine bajo las estrellas" en la Plaza Belgrano y continuará el viernes 13 en el sector de food trucks del Paseo Agenor Almada desde las 20 horas.
El deporte motor tendrá un lugar central con la disputa del VI Rally San Pedro - Copa “Pichi” Ingleses entre el viernes y el domingo, con epicentro en el Paseo Público Municipal, donde funcionará el parque de asistencia. La actividad oficial de la competencia iniciará este jueves a las 17 con la apertura del parque, mientras que el viernes a las 20 se realizará la rampa de largada promocional frente al Palacio Municipal, previo a las jornadas de carrera previstas para el sábado y domingo.
La música y la danza ocuparán diversos espacios públicos de la ciudad a partir del sábado 14 con el evento "San Pedro Baila", que reunirá a diez grupos de diversos géneros en el Paseo Público, y la tercera edición de "Vuelven Los Lentos" frente al Palacio Municipal, un encuentro que propone un recorrido por clásicos en inglés y español con la participación de 30 artistas.
Para el cierre del fin de semana, el domingo 15 se llevará a cabo un tributo a Charly García y Fito Páez en la calle Pellegrini, mientras que el domingo y el lunes el escenario "Indio Peralta" recibirá al festival "San Pedro Canta". Esta edición del encuentro folclórico contará con una destacada grilla de artistas locales y regionales, coronada por la presentación de Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres.
Como complemento a la oferta al aire libre, las autoridades recordaron que el Teatro Municipal Siripo mantiene en cartel la comedia "Mucama se busca" con funciones los sábados a las 21:30. Desde el municipio destacaron que la variedad de la agenda busca integrar a los vecinos y a los visitantes en una propuesta pensada para disfrutar en familia durante todo el receso.
