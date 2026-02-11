San Pedro lanzó su agenda de Carnaval con proyecciones de ocupación de hasta el 90 por ciento

​El encuentro con los medios locales y regionales contó con la presencia del director de Cultura, Roberto González; el director de Turismo, Ignacio Duzac; Ariel Arbat, de la firma De la Gorra Producciones, y el reconocido artista sampedrino Keko González, organizador del tradicional encuentro San Pedro Canta.

​Durante la presentación, el titular de Turismo, Ignacio Duzac, remarcó las altas expectativas del sector ante el inminente movimiento turístico y destacó que las reservas actuales posicionan a la ciudad como uno de los destinos predilectos de la región, supeditado a que las condiciones climáticas acompañen el desarrollo de los eventos al aire libre.

​La programación oficial, que se caracteriza por ser de entrada libre y gratuita, comenzó este mismo miércoles con el ciclo "Cine bajo las estrellas" en la Plaza Belgrano y continuará el viernes 13 en el sector de food trucks del Paseo Agenor Almada desde las 20 horas.

​El deporte motor tendrá un lugar central con la disputa del VI Rally San Pedro - Copa “Pichi” Ingleses entre el viernes y el domingo, con epicentro en el Paseo Público Municipal, donde funcionará el parque de asistencia. La actividad oficial de la competencia iniciará este jueves a las 17 con la apertura del parque, mientras que el viernes a las 20 se realizará la rampa de largada promocional frente al Palacio Municipal, previo a las jornadas de carrera previstas para el sábado y domingo.

​La música y la danza ocuparán diversos espacios públicos de la ciudad a partir del sábado 14 con el evento "San Pedro Baila", que reunirá a diez grupos de diversos géneros en el Paseo Público, y la tercera edición de "Vuelven Los Lentos" frente al Palacio Municipal, un encuentro que propone un recorrido por clásicos en inglés y español con la participación de 30 artistas.

​Para el cierre del fin de semana, el domingo 15 se llevará a cabo un tributo a Charly García y Fito Páez en la calle Pellegrini, mientras que el domingo y el lunes el escenario "Indio Peralta" recibirá al festival "San Pedro Canta". Esta edición del encuentro folclórico contará con una destacada grilla de artistas locales y regionales, coronada por la presentación de Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres.

​Como complemento a la oferta al aire libre, las autoridades recordaron que el Teatro Municipal Siripo mantiene en cartel la comedia "Mucama se busca" con funciones los sábados a las 21:30. Desde el municipio destacaron que la variedad de la agenda busca integrar a los vecinos y a los visitantes en una propuesta pensada para disfrutar en familia durante todo el receso.

