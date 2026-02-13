UCASAL San Pedro mantiene abiertas las inscripciones con una variada oferta académica digital y presencial

La oferta educativa de la institución permite a los estudiantes de San Pedro y zonas aledañas cursar carreras de grado y pregrado con una flexibilidad horaria adaptada a las necesidades actuales. Bajo este sistema, el desarrollo de las clases se realiza a través de una plataforma virtual, mientras que las instancias de exámenes finales se llevan a cabo de manera presencial en la sede local, eliminando la necesidad de traslados a otros centros urbanos.

La propuesta académica actual es diversa e integra licenciaturas, tecnicaturas universitarias y ciclos de complementación curricular. Las áreas de estudio abarcan disciplinas como derecho, administración, tecnología, educación, seguridad, economía y ciencias sociales, con un enfoque orientado específicamente a las demandas que presenta el mercado laboral contemporáneo.

Desde la sede local de UCASAL subrayaron que uno de los pilares de la institución es el seguimiento personalizado de los alumnos durante toda su trayectoria. Este esquema incluye asesoramiento permanente y soporte administrativo, herramientas que buscan facilitar tanto el ingreso como la continuidad de los estudios superiores para jóvenes y adultos.

En cuanto a la accesibilidad económica, la universidad informó que continúan vigentes convenios de descuentos en las cuotas mensuales para diversos sectores. El beneficio alcanza a afiliados del Sindicato de Empleados de Comercio de San Pedro, egresados de instituciones educativas secundarias católicas de la ciudad, personal de Bomberos Voluntarios, y miembros de fuerzas de seguridad y salud como el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, IOSFA y Sancor Salud.

Los interesados en obtener información detallada pueden dirigirse a la sede ubicada en San Martín 330 o comunicarse vía WhatsApp al número 3329-200788. También se encuentran disponibles los canales de consulta a través de las redes sociales oficiales en Instagram. Bajo el lema “Construí tu historia”, la UCASAL busca consolidar su presencia en el norte bonaerense y ampliar las oportunidades de formación profesional en la región.