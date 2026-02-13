El Instituto 119 abre las inscripciones 2026 para profesorados con validez nacional

El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 119 "Escuela Normal Superior" anunció que a partir del próximo miércoles 18 de febrero se retomarán las inscripciones para el primer año de sus profesorados. La institución ofrece carreras con validez nacional y una duración de cuatro años, diseñadas para cursarse de lunes a viernes en el turno vespertino.

El proceso administrativo se llevará a cabo en la sede de la Escuela Normal, ubicada en Bottaro 995. Los interesados deberán concurrir a la entrada principal —segunda puerta a la derecha— en el horario de 19:00 a 21:00. Para organizar la demanda, las autoridades establecieron un cronograma de inscripción específico según la carrera elegida.

El calendario dispone que los días lunes se inscribirá para el Profesorado en Geografía; los martes para Educación Primaria; y los miércoles para Lengua y Literatura. Por su parte, los jueves será el turno del Profesorado de Educación Especial con orientación en Discapacidad Intelectual, mientras que los viernes se cerrará la semana con el Profesorado en Economía.

En cuanto a los requisitos, los aspirantes deben presentar fotocopia de DNI, partida de nacimiento, título secundario o constancia de título en trámite y dos fotos carnet de 4x4. Asimismo, se informó que desde el mismo 18 de febrero, entre las 18:30 y las 21:00, se podrán adquirir los formularios de matriculación en la biblioteca de la institución, situada en el primer piso.

Finalmente, desde la dirección de la escuela indicaron que para los ingresantes de primer año se solicitará una colaboración de 8.000 pesos en concepto de bono contribución, destinado a la Cooperadora. Esta iniciativa busca sostener las actividades del establecimiento y fortalecer la oferta educativa pública en la región.