Tres aprehendidos por captura activa, resistencia a la autoridad y violencia de género

Tres hombres resultaron aprehendidos en las últimas horas en distintos operativos realizados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en esta ciudad, vinculados a un pedido de captura activa, un hecho de resistencia a la autoridad y un caso de violencia de género.

El primero de los procedimientos tuvo lugar en la intersección de las calles Reinaldo Ansaloni y Dr. Casella, donde efectivos de la dependencia local interceptaron a un joven de 27 años. Al cursar sus datos filiatorios, el sistema informático policial arrojó que sobre el sujeto pesaba una orden de captura activa por los delitos de hurto agravado y robo agravado, quedando de inmediato a disposición de la fiscalía interviniente.

Por otra parte, en un operativo realizado en la zona céntrica, el personal policial intentó identificar a un hombre de 37 años en el cruce de Uruguay y Colón. El individuo emprendió la fuga y fue alcanzado en la calle Carlos Noseda al 1300, donde se tornó agresivo y atacó a los uniformados, provocándoles lesiones de carácter leve. La justicia dispuso la notificación de la causa por "Atentado y Resistencia a la Autoridad".

Finalmente, en un trabajo conjunto con efectivos asignados al Operativo Sol a Sol, se logró la aprehensión de un hombre de 30 años en la esquina de Liniers y Bartolomé Mitre. El sospechoso fue sorprendido en la vía pública mientras amenazaba a su pareja, una joven de 19 años, e incumplía una medida judicial de restricción perimetral vigente.

La víctima de este último hecho recibió asistencia en la Comisaría de la Mujer y la Familia. En todos los casos intervino la fiscalía local, que dispuso el alojamiento de los implicados en el sector de calabozos y el inicio de las actuaciones correspondientes para cada proceso judicial.