Comenzó la venta de entradas para el Festival de Baradero, con Soledad y Los Tekis como principales figuras

 Se inició esta mañana en  Baradero la venta de localidades para la 51° edición del Festival de Música Popular, el tradicional encuentro artístico que se desarrollará entre el 27 y el 29 de marzo de 2026. En esta oportunidad, la organización del evento está a cargo de la gestión privada, tras quedar bajo la responsabilidad de la productora Superacción SRL. Para esta edición, ya se confirmó la presencia de figuras de relieve nacional como Soledad Pastorutti, Los Tekis y Lázaro Caballero, quienes encabezarán la cartelera de las tres jornadas.

Tres aprehendidos por captura activa, resistencia a la autoridad y violencia de género


Tres hombres resultaron aprehendidos en las últimas horas en distintos operativos realizados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en esta ciudad, vinculados a un pedido de captura activa, un hecho de resistencia a la autoridad y un caso de violencia de género.

El primero de los procedimientos tuvo lugar en la intersección de las calles Reinaldo Ansaloni y Dr. Casella, donde efectivos de la dependencia local interceptaron a un joven de 27 años. Al cursar sus datos filiatorios, el sistema informático policial arrojó que sobre el sujeto pesaba una orden de captura activa por los delitos de hurto agravado y robo agravado, quedando de inmediato a disposición de la fiscalía interviniente.

Por otra parte, en un operativo realizado en la zona céntrica, el personal policial intentó identificar a un hombre de 37 años en el cruce de Uruguay y Colón. El individuo emprendió la fuga y fue alcanzado en la calle Carlos Noseda al 1300, donde se tornó agresivo y atacó a los uniformados, provocándoles lesiones de carácter leve. La justicia dispuso la notificación de la causa por "Atentado y Resistencia a la Autoridad".

Finalmente, en un trabajo conjunto con efectivos asignados al Operativo Sol a Sol, se logró la aprehensión de un hombre de 30 años en la esquina de Liniers y Bartolomé Mitre. El sospechoso fue sorprendido en la vía pública mientras amenazaba a su pareja, una joven de 19 años, e incumplía una medida judicial de restricción perimetral vigente.

La víctima de este último hecho recibió asistencia en la Comisaría de la Mujer y la Familia. En todos los casos intervino la fiscalía local, que dispuso el alojamiento de los implicados en el sector de calabozos y el inicio de las actuaciones correspondientes para cada proceso judicial.