Tras un allanamiento, la policía recuperó elementos robados y detuvo a un sospechoso

Un operativo policial realizado en la calle Las Provincias al 2400 culminó con la aprehensión de un joven de 21 años, señalado como el presunto autor de un robo tras una investigación que incluyó el uso de tecnología de vigilancia urbana.

El procedimiento fue el resultado de un relevamiento efectuado por el Gabinete Criminológico, cuyos agentes lograron establecer la identidad del sospechoso mediante el análisis de cámaras de seguridad. En las grabaciones se observó la dinámica del hecho y la vestimenta utilizada por el implicado, datos que permitieron obtener la orden de allanamiento a través del Juzgado de Garantías de San Nicolás.

En el interior de la vivienda registrada, los uniformados hallaron un horno microondas que coincidía con el denunciado por la víctima. Además, se procedió al secuestro de un pantalón que el sospechoso habría llevado puesto durante el ilícito, lo que fortalece la carga probatoria en su contra.

El joven, quien cuenta con antecedentes por delitos similares, fue trasladado a la dependencia local y permanece alojado en el sector de calabozos. Por disposición de la fiscalía interviniente, se espera que sea remitido en las próximas horas a la sede judicial para prestar declaración en el marco de la causa que se le sigue.