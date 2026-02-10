Avanzan las obras de infraestructura en el paso a nivel de la Ruta 191

En el marco de un plan integral de mejora de la infraestructura vial y ferroviaria, avanza la obra del paso a nivel de la Ruta 191, un punto neurálgico para la circulación y seguridad de quienes ingresan y egresan de la ciudad.

Los trabajos, que se desarrollan bajo la supervisión de la Secretaría de Obras Públicas a cargo del arquitecto Mariano Brañas, obligan a mantener restricciones al tránsito en el sector debido a la magnitud de la intervención.

El proyecto de optimización se divide en dos fases diferenciadas. La primera etapa, que ya ha sido concluida, se centró en tareas ferroviarias consistentes en el acondicionamiento integral de un tramo de las vías. Actualmente, las cuadrillas ejecutan la instancia vial, que comprende la mejora del cruce vehicular y la construcción de senderos peatonales equipados con laberintos de seguridad.





Asimismo, las tareas actuales incluyen la colocación de losas de aproximación para facilitar el flujo de rodados. Según el cronograma oficial, la calzada contará inicialmente con un ancho de 6,24 metros, para luego ser ampliada a 8 metros con la incorporación de banquinas, lo que permitirá elevar los estándares de transitabilidad en la zona.

Ante las molestias temporales que genera la construcción, se solicitó a los conductores respetar estrictamente la señalización vigente y circular con precaución, recordando que la finalización de los trabajos permitirá optimizar la seguridad vial y peatonal en este acceso estratégico.