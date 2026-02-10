ATE y el Sindicato de Trabajadores se suman al paro nacional en rechazo a la reforma laboral

  Los gremios municipales ATE y el Sindicato de Trabajadores Municipales confirmaron su adhesión total al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) para este miércoles 11 de febrero. Las organizaciones gremiales manifestaron su rechazo rotundo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, calificándolo como un retroceso en las conquistas históricas del sector. Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales emitieron un comunicado oficial donde convocan al cese de actividades en protesta contra lo que denominan una "reforma laboral perversa". Según la organización, la medida de fuerza busca evitar la vulneración de derechos y la precarización del empleo bajo la consigna de defender salarios dignos para los trabajadores del sector.

Avanzan las obras de infraestructura en el paso a nivel de la Ruta 191

 


En el marco de un plan integral de mejora de la infraestructura vial y ferroviaria, avanza la obra del paso a nivel de la Ruta 191, un punto neurálgico para la circulación y seguridad de quienes ingresan y egresan de la ciudad. 

Los trabajos, que se desarrollan bajo la supervisión de la Secretaría de Obras Públicas a cargo del arquitecto Mariano Brañas, obligan a mantener restricciones al tránsito en el sector debido a la magnitud de la intervención.

El proyecto de optimización se divide en dos fases diferenciadas. La primera etapa, que ya ha sido concluida, se centró en tareas ferroviarias consistentes en el acondicionamiento integral de un tramo de las vías. Actualmente, las cuadrillas ejecutan la instancia vial, que comprende la mejora del cruce vehicular y la construcción de senderos peatonales equipados con laberintos de seguridad.

 


 Asimismo, las tareas actuales incluyen la colocación de losas de aproximación para facilitar el flujo de rodados. Según el cronograma oficial, la calzada contará inicialmente con un ancho de 6,24 metros, para luego ser ampliada a 8 metros con la incorporación de banquinas, lo que permitirá elevar los estándares de transitabilidad en la zona.

Ante las molestias temporales que genera la construcción, se solicitó a los conductores respetar estrictamente la señalización vigente y circular con precaución, recordando que la finalización de los trabajos permitirá optimizar la seguridad vial y peatonal en este acceso estratégico.