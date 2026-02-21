Tras la postergación, oficializaron la lista para la conducción del PJ de San Pedro

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro, en un operativo conjunto con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, procedió este fin de semana al secuestro de tres vehículos por diversas infracciones a las normas de seguridad vial, destacándose un caso de un conductor alcoholizado. Durante los procedimientos de control vehicular realizados en distintos puntos estratégicos de la ciudad, los inspectores municipales incautaron dos motocicletas que no cumplían con la documentación obligatoria ni las medidas de seguridad reglamentarias para circular.
La Junta Electoral del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires oficializó las listas de candidatos a consejeros distritales y congresales provinciales correspondientes al distrito de San Pedro.
La única nómina que se presentó a nivel local está encabezada por al subdelegado de Vuelta de Obligado Juan Cruz Gajate como candidato a presidente y el concejal y referente de UOCRA Cristian Leguizamón como vice.
La oficialización en San Pedro y en otros distritos había sido postergada por la Junta debido a reclamos formulados por alguno sectores internos como La Cámpora. La incorporación de la concejal Tamara Vlaeminck como congresal provincial saldó las diferencias y destrabó el trámite.
