Tras la postergación, oficializaron la lista para la conducción del PJ de San Pedro

La Junta Electoral del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires oficializó las listas de candidatos a consejeros distritales y congresales provinciales correspondientes al distrito de San Pedro.

La única nómina que se presentó a nivel local está encabezada por al subdelegado de Vuelta de Obligado Juan Cruz Gajate como candidato a presidente y el concejal y referente de UOCRA Cristian Leguizamón como vice.

La oficialización en San Pedro y en otros distritos había sido postergada por la Junta debido a reclamos formulados por alguno sectores internos como La Cámpora. La incorporación de la concejal Tamara Vlaeminck como congresal provincial saldó las diferencias y destrabó el trámite.



