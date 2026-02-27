Tras la condena a 20 años de prisión a dos sampedrinos, cómo continúa la causa contra los otros implicados por un brutal asesinato en Ramallo

La sentencia recayó sobre José Antonio Pereyra Retamal y Facundo Gómez, oriundos de San Pedro, tras los alegatos presentados por la fiscal Verónica Marcantonio, titular de la UFI N°1. En tanto, otros tres imputados en la causa, quienes optaron por ser juzgados mediante la modalidad de jurado popular, permanecen a la espera de una audiencia preparatoria que se llevará a cabo el próximo mes.

El hecho investigado ocurrió en una zona de casa quintas del partido de Ramallo, cuando un grupo de delincuentes irrumpió en la propiedad de la familia Butara. Según la acusación fiscal, el crimen se produjo en el marco de un robo planificado de manera coordinada, que culminó con el asesinato del comerciante de un disparo en el pecho. Tras el ataque, los delincuentes se dieron a la fuga sustrayendo una motocicleta de la víctima y una suma cercana al millón de pesos en efectivo.

Durante el proceso judicial, la fiscal Marcantonio sostuvo la figura de coautoría para los acusados, bajo las calificaciones legales de homicidio criminis causa, robo calificado por el uso de arma y portación ilegal de arma de fuego. La fiscalía argumentó que todos los involucrados formaron parte de un plan común en el que desempeñaron roles específicos para la ejecución del asalto y el posterior homicidio.

Por su parte, los acusados Walter Rubén Díaz, Miguel Ángel Pereyra Retamal y Dalmiro Nicolás Cáceres serán sometidos a un juicio por jurados en una fecha aún por confirmar.



