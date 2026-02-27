Desarticulan el núcleo de una peligrosa banda que operaba en todo el norte bonaerense

  Un megaoperativo cerrojo coordinado entre fuerzas rurales y la policía vial permitió desarticular el núcleo de una peligrosa banda mixta que operaba en todo el norte bonaerense, tras el violento asalto a un productor agropecuario de 83 años en la localidad de Juan Andrés de la Peña. La organización criminal, con ramificaciones en Pergamino, San Nicolás, Ramallo y San Pedro, es investigada por una serie de golpes bajo una modalidad de logística avanzada que incluía inteligencia previa y el uso de uniformes policiales.

Tras la condena a 20 años de prisión a dos sampedrinos, cómo continúa la causa contra los otros implicados por un brutal asesinato en Ramallo


 Esta semana, la Justicia condenó a 20 años de reclusión a dos de los cinco acusados por el asesinato de César Butara, el abogado y comerciante de 57 años ultimado durante un asalto en su vivienda en febrero de 2024.

La sentencia recayó sobre José Antonio Pereyra Retamal y Facundo Gómez, oriundos de San Pedro, tras los alegatos presentados por la fiscal Verónica Marcantonio, titular de la UFI N°1. En tanto, otros tres imputados en la causa, quienes optaron por ser juzgados mediante la modalidad de jurado popular, permanecen a la espera de una audiencia preparatoria que se llevará a cabo el próximo mes.

El hecho investigado ocurrió en una zona de casa quintas del partido de Ramallo, cuando un grupo de delincuentes irrumpió en la propiedad de la familia Butara. Según la acusación fiscal, el crimen se produjo en el marco de un robo planificado de manera coordinada, que culminó con el asesinato del comerciante de un disparo en el pecho. Tras el ataque, los delincuentes se dieron a la fuga sustrayendo una motocicleta de la víctima y una suma cercana al millón de pesos en efectivo.

Durante el proceso judicial, la fiscal Marcantonio sostuvo la figura de coautoría para los acusados, bajo las calificaciones legales de homicidio criminis causa, robo calificado por el uso de arma y portación ilegal de arma de fuego. La fiscalía argumentó que todos los involucrados formaron parte de un plan común en el que desempeñaron roles específicos para la ejecución del asalto y el posterior homicidio.

Por su parte, los acusados Walter Rubén Díaz, Miguel Ángel Pereyra Retamal y Dalmiro Nicolás Cáceres serán sometidos a un juicio por jurados en una fecha aún por confirmar.