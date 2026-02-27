Desarticulan el núcleo de una peligrosa banda que operaba en todo el norte bonaerense

Un megaoperativo cerrojo coordinado entre fuerzas rurales y la policía vial permitió desarticular el núcleo de una peligrosa banda mixta que operaba en todo el norte bonaerense, tras el violento asalto a un productor agropecuario de 83 años en la localidad de Juan Andrés de la Peña. La organización criminal, con ramificaciones en Pergamino, San Nicolás, Ramallo y San Pedro, es investigada por una serie de golpes bajo una modalidad de logística avanzada que incluía inteligencia previa y el uso de uniformes policiales.

La investigación, liderada por el fiscal Nelson Mastorchio de la UFI N° 3 de Pergamino, se desencadenó este jueves 26 de febrero luego de que al menos cuatro delincuentes encapuchados y armados irrumpieran en un establecimiento rural sobre la Ruta Nacional 188. Los asaltantes maniataron con precintos al productor y a la familia de su casero para sustraer dinero en efectivo, objetos de valor y dos camionetas: una Volkswagen Amarok y una Chevrolet S10. Debido al estrés extremo, el propietario del campo sufrió un pico de presión y permanece internado bajo observación médica.

Operación en red y detenciones

La pesquisa sostiene que se trata de una estructura delictiva con base en Pergamino y conexiones regionales que le permitían "enfriar" los botines en distintas jurisdicciones del norte provincial. El despliegue policial logró interceptar un Volkswagen Gol que oficiaba de "puntero" en la Ruta Provincial 51, a la altura de Ramallo, donde los sospechosos descartaron una mochila con armas de guerra y precintos.

Horas más tarde, las fuerzas de seguridad localizaron un galpón cerca de La Violeta donde se encontraban ocultas las dos camionetas robadas y la totalidad del dinero. En el lugar fue aprehendido un hombre de 65 años, oriundo de Pergamino y señalado como el presunto jefe de la organización, quien cuenta con frondosos antecedentes penales. También fue detenida una mujer de 32 años que cumplía el rol de conductora del vehículo de apoyo logístico.

Arsenal y modus operandi

En los distintos procedimientos, que incluyeron allanamientos de urgencia en Pergamino, se secuestró un arsenal compuesto por:

Una pistola Bersa Thunder 9 milímetros con pedido de secuestro activo en Zárate-Campana.

Una pistola calibre .11.25 marca Ballester Molina con munición en recámara.

Un revólver calibre .22, cargadores adicionales, mamelucos, guantes y precintos plásticos.

La fiscalía vincula a esta banda con otros hechos similares ocurridos en la región, basándose en el uso recurrente de prendas similares a uniformes policiales, esposas y una planificación que incluía la dispersión por caminos rurales y autopistas para evitar la identificación. Los imputados enfrentan cargos por robo doblemente agravado por el uso de arma y por ser cometido en despoblado y en banda, además de privación ilegal de la libertad.