Talleres para adultos mayores: abrió la inscripción para el ciclo 2026

La Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, anunció el inicio del proceso de inscripción para los talleres correspondientes al ciclo 2026. Según informaron fuentes oficiales, la convocatoria comenzará a regir a partir de este lunes y está dirigida a todas las personas mayores interesadas en participar de las diversas propuestas formativas y recreativas de la ciudad.

El registro de los aspirantes se llevará a cabo de manera presencial en la sede de la institución, ubicada en la calle Salta 185. El organismo dispuso una franja horaria de atención al público que se extenderá desde las 08:00 hasta las 14:00 horas, con el objetivo de facilitar el trámite y garantizar la organización de los cupos disponibles para el presente año.

Esta iniciativa busca promover el envejecimiento activo y fortalecer los vínculos comunitarios a través de espacios de aprendizaje y esparcimiento. Desde la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad destacaron la importancia de estas políticas públicas para brindar herramientas de integración social y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Se recomienda a los interesados acercarse con la documentación necesaria para formalizar la inscripción en el transcurso de la próxima semana.