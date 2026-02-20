El Hospital recibió una donación de 20 camas eléctricas de alta complejidad

El Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa recibió una importante donación de 20 camas hospitalarias eléctricas de tres posiciones por parte de la firma Alloco, según informaron fuentes comunales. El equipamiento de alta complejidad incluye sus respectivos colchones y será destinado de manera inmediata a fortalecer los servicios de Guardia e Internación de Adultos del centro asistencial local.

La empresa responsable del aporte desarrolla actualmente un emprendimiento aceitero con una planta modelo de extrusado y prensado de oleaginosas ubicada en la intersección de las rutas 9 y 191. El intendente Cecilio Salazar encabezó una visita al nosocomio para supervisar el arribo del material y fue recibido por la secretaria de Salud, Isabel Carrasco, la directora del hospital, Luciana Artiguez, el director administrativo, Andrés Filón, y la presidenta de la Cooperadora, Mirta Borrell.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron el valor de la articulación entre el sector privado y el Estado municipal para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Desde el Ejecutivo agradecieron formalmente al presidente de la firma Alloco y Timbó, Hernán Falcón, al señalar que el compromiso de las empresas que eligen crecer en San Pedro permite consolidar una comunidad más integrada con respuestas concretas en materia sanitaria.