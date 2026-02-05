Suelta de libros en la Biblioteca Popular, este fin de semana

- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
La Biblioteca Popular Rafael Obligado llevará adelante este fin de semana una jornada de suelta de libros con el objetivo de optimizar su espacio físico y garantizar una mejor conservación de su colección principal.
Los asistentes podrán retirar de manera gratuita ejemplares de arte, filosofía, manuales escolares de distintas épocas, revistas, fascículos y enciclopedias, así como también volúmenes en idiomas extranjeros. La iniciativa está dirigida tanto a lectores particulares que busquen ampliar su biblioteca personal como a estudiantes, investigadores y artistas que utilicen el papel para proyectos creativos o técnicas de scrapbook.
Desde la biblioteca señalaron que esta acción permite que el material en desuso sea aprovechado por instituciones educativas u otros espacios sociales que lo necesiten. A su vez, el retiro de estos volúmenes facilita las tareas de limpieza, orden y preservación de los tesoros bibliográficos que la institución resguarda de forma permanente.
Se recomienda a los vecinos interesados concurrir con sus propias bolsas para facilitar el traslado de los libros retirados durante ambas jornadas.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones