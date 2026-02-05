Suelta de libros en la Biblioteca Popular, este fin de semana

La Biblioteca Popular Rafael Obligado llevará adelante este fin de semana una jornada de suelta de libros con el objetivo de optimizar su espacio físico y garantizar una mejor conservación de su colección principal.

La actividad se desarrollará los días sábado 7 y domingo 8 de febrero, en el horario de 19:00 a 21:30, en la sede institucional ubicada en Mitre 460. Según explicaron desde la entidad, el crecimiento constante del acervo bibliográfico ha superado la capacidad de las instalaciones actuales, lo que motivó la decisión de poner a disposición de la comunidad diversos materiales que ya no cuentan con espacio en los estantes.

Los asistentes podrán retirar de manera gratuita ejemplares de arte, filosofía, manuales escolares de distintas épocas, revistas, fascículos y enciclopedias, así como también volúmenes en idiomas extranjeros. La iniciativa está dirigida tanto a lectores particulares que busquen ampliar su biblioteca personal como a estudiantes, investigadores y artistas que utilicen el papel para proyectos creativos o técnicas de scrapbook.

Desde la biblioteca señalaron que esta acción permite que el material en desuso sea aprovechado por instituciones educativas u otros espacios sociales que lo necesiten. A su vez, el retiro de estos volúmenes facilita las tareas de limpieza, orden y preservación de los tesoros bibliográficos que la institución resguarda de forma permanente.

Se recomienda a los vecinos interesados concurrir con sus propias bolsas para facilitar el traslado de los libros retirados durante ambas jornadas.