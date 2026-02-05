Muestra colectiva de artistas locales en la Casa de la Cultura del SEC

El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) y la Casa de la Cultura Fabián Miranda inaugurarán este fin de semana la, una exposición que reúne diversas expresiones y estilos de creadores de la ciudad y que marca el inicio del calendario cultural 2026 para la institución.

El evento de apertura tendrá lugar el sábado 7 de febrero a las 19:30 en la sede ubicada en Mitre 455. Según informaron desde la organización, la propuesta busca fortalecer la apertura hacia el arte local y consolidar un espacio de visibilidad para los talentos regionales a través de una agenda que sumará nuevas propuestas a lo largo del año.

La exhibición cuenta con la participación de los artistas Mache González, Facundo Monteverde, Guillermina Berola, Guada Nava, María Luz Méndez, Cristian González, José Ignacio Cremona, Mónica Buzzoni, Malena Camacho, Felicitas Fariña, Myriam Bonilla, Zappu, Pamela Rivas y Claudio Hernández. El conjunto de obras presentadas refleja una heterogeneidad de miradas que caracteriza la producción artística actual en el partido de San Pedro.

Tras la inauguración, la muestra podrá ser visitada por el público de lunes a viernes en el horario de 20:00 a 21:30, mientras que los sábados el espacio permanecerá abierto de 18:30 a 21:30. Desde la conducción del SEC señalaron que la iniciativa "reafirma el compromiso de la entidad con el acompañamiento y la difusión de la cultura, promoviendo el encuentro entre los trabajadores y la comunidad artística local".