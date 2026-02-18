Sucesiones: qué son, cuándo deben iniciarse y por qué es importante asesorarse

Cuando una persona fallece y deja bienes a su nombre, surge una pregunta frecuente: ¿qué hay que hacer para poder disponer de esos bienes? La respuesta es clara: iniciar la sucesión.

En CVJ Abogados trabajamos diariamente en procesos sucesorios, acompañando a las familias en un momento sensible y brindando soluciones legales claras, rápidas y seguras.

¿Qué es una sucesión?

La sucesión es el proceso legal (un “juicio”) mediante el cual se transfieren los bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos o a las personas que haya designado en un testamento.

En términos simples: es el trámite que permite que una casa, un auto, dinero en el banco u otros bienes pasen legalmente a nombre de los herederos.

¿Por qué es necesaria iniciarla?

Si la persona fallecida tenía bienes a su nombre (como inmuebles, automotores, embarcaciones, dinero en cuentas bancarias, seguros, etc.), la sucesión es indispensable para:

· Venderlos

· Transferirlos

· Inscribirlos a nombre de los herederos

· Poder disponer legalmente de ellos

Sin la sucesión, esos bienes quedan inmovilizados y no pueden utilizarse ni comercializarse.

¿Qué documentación se necesita?

Para iniciar la sucesión es necesario obtener la siguiente documentación:

1. Partida de defunción

2. Partidas que acrediten el vínculo (matrimonio, nacimiento).

3. DNI de los herederos

4. Documentación de los bienes del fallecido

5. Testamento (en el caso de que el fallecido haya dejado uno)

¿Hay un plazo para iniciarla?

No hay un plazo establecido para iniciar la sucesión. Sin embargo, es recomendable iniciarla cuanto antes para evitar complicaciones y poder disponer de los bienes sin demoras futuras.

Etapas del proceso sucesorio

La sucesión consta de 3 etapas principales:

1. Primera etapa: inicio y determinación de herederos

El juez ordena publicaciones y medidas necesarias para determinar quiénes son los herederos.

2. Declaratoria de herederos o aprobación de testamento

El juez declara formalmente quiénes tienen derecho sobre los bienes.

3. Distribución y disposición de los bienes

Se realiza la inscripción, transferencia o venta de los bienes heredados.

En CVJ Abogados nos ocupamos de cada una de estas etapas, garantizando seguimiento permanente y claridad en cada paso.

Preguntas frecuentes

¿Es obligatoria la sucesión? Si una persona fallece dejando bienes registrables a su nombre (inmuebles, automotores, cuentas bancarias), sí. Es el único modo legal de disponer de ellos.

¿Se necesita abogado/a? Sí. La sucesión es un proceso judicial, por lo que siempre se necesita un abogado para realizarla.

¿Cuánto cuesta una sucesión? El valor de la sucesión varía según el valor de los bienes. Nuestro compromiso es brindar información clara desde el inicio y desmitificar la idea de que la sucesión es inaccesible.

¿Puede iniciarla un solo heredero? Sí. No es necesario que todos estén de acuerdo para comenzarla. Uno solo puede iniciarla e informar al juzgado quiénes son los demás herederos.

¿Qué pasa si mi padre falleció antes que mi abuelo? En este caso, los hijos pueden heredar a través del llamado “derecho de representación”, ocupando el lugar que le hubiera correspondido a su padre.

Planificación sucesoria: anticiparse también es importante

No solo intervenimos cuando ocurre un fallecimiento. También asesoramos a personas que desean planificar su herencia con anticipación, brindando tranquilidad y previsión a sus familias.

Compromiso, claridad y acompañamiento

En CVJ Abogados entendemos que una sucesión no es solo un trámite legal: es un proceso que atraviesa a toda la familia en un momento delicado.

Nuestro objetivo es que deje de ser un problema y se transforme en una solución ordenada, clara y segura.

