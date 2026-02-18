Sucesiones: qué son, cuándo deben iniciarse y por qué es importante asesorarse

- Obtener enlace
Cuando una persona fallece y deja bienes a su nombre, surge una pregunta frecuente: ¿qué hay que hacer para poder disponer de esos bienes? La respuesta es clara: iniciar la sucesión.
En CVJ Abogados trabajamos
diariamente en procesos sucesorios, acompañando a las familias en un momento
sensible y brindando soluciones legales claras, rápidas y seguras.
¿Qué es una sucesión?
La sucesión es el proceso legal (un
“juicio”) mediante el cual se transfieren los bienes, derechos y
obligaciones de una persona fallecida a sus herederos o a las personas que haya
designado en un testamento.
En términos simples: es el
trámite que permite que una casa, un auto, dinero en el banco u otros bienes
pasen legalmente a nombre de los herederos.
¿Por qué es necesaria iniciarla?
Si la persona fallecida tenía bienes
a su nombre (como inmuebles, automotores, embarcaciones, dinero en cuentas
bancarias, seguros, etc.), la sucesión es indispensable para:
·
Venderlos
·
Transferirlos
·
Inscribirlos a nombre de los herederos
·
Poder disponer legalmente de ellos
Sin la sucesión, esos bienes
quedan inmovilizados y no pueden utilizarse ni comercializarse.
¿Qué documentación se necesita?
Para iniciar la sucesión es
necesario obtener la siguiente documentación:
1. Partida de defunción
2. Partidas que acrediten el vínculo
(matrimonio, nacimiento).
3. DNI de los herederos
4. Documentación de los bienes del fallecido
5. Testamento (en el caso de que el fallecido
haya dejado uno)
¿Hay un plazo para iniciarla?
No hay un plazo establecido para
iniciar la sucesión. Sin embargo, es recomendable iniciarla cuanto antes para evitar
complicaciones y poder disponer de los bienes sin demoras futuras.
Etapas del proceso sucesorio
La sucesión consta de 3 etapas
principales:
1. Primera etapa: inicio
y determinación de herederos
El juez ordena publicaciones y medidas necesarias para determinar
quiénes son los herederos.
2. Declaratoria de
herederos o aprobación de testamento
El juez declara formalmente quiénes tienen derecho sobre los bienes.
3. Distribución y
disposición de los bienes
Se realiza la inscripción, transferencia o venta de los bienes
heredados.
En CVJ Abogados nos
ocupamos de cada una de estas etapas, garantizando seguimiento permanente y
claridad en cada paso.
Preguntas frecuentes
¿Es obligatoria la sucesión? Si una persona fallece dejando
bienes registrables a su nombre (inmuebles, automotores, cuentas bancarias),
sí. Es el único modo legal de disponer de ellos.
¿Se necesita abogado/a? Sí. La sucesión es un proceso
judicial, por lo que siempre se necesita un abogado para realizarla.
¿Cuánto cuesta una sucesión? El valor de la sucesión varía según
el valor de los bienes. Nuestro compromiso es brindar información clara desde
el inicio y desmitificar la idea de que la sucesión es inaccesible.
¿Puede iniciarla un solo heredero? Sí. No es necesario que todos
estén de acuerdo para comenzarla. Uno solo puede iniciarla e informar al
juzgado quiénes son los demás herederos.
¿Qué pasa si mi padre falleció
antes que mi abuelo? En este caso, los hijos pueden heredar a través del
llamado “derecho de representación”, ocupando el lugar que le hubiera
correspondido a su padre.
Planificación sucesoria:
anticiparse también es importante
No solo intervenimos cuando
ocurre un fallecimiento. También asesoramos a personas que desean planificar su
herencia con anticipación, brindando tranquilidad y previsión a sus familias.
Compromiso, claridad y
acompañamiento
En CVJ Abogados entendemos
que una sucesión no es solo un trámite legal: es un proceso que atraviesa a
toda la familia en un momento delicado.
Nuestro objetivo es que deje de
ser un problema y se transforme en una solución ordenada, clara y segura.
Contacto - Estudio Jurídico CVJ
ABOGADOS
📍 Mitre 150, Planta Alta,
Oficina 9.
🕘 Lunes a viernes de
09:00 a 18:00 hs.
📞 Dra. Manuela CORREA –
3329 644075
Ante cualquier consulta, estamos
para ayudarte.
