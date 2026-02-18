El impacto del paro general en servicios, industria y comercio de San Pedro

San Pedro registrará mañana, como gran parte del país, una jornada de cese parcial de actividades debido a la adhesión de diversos sectores gremiales al paro nacional. La medida de fuerza contará con la participación de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). En el ámbito educativo, los sindicatos que integran el Frente Gremial Docente Bonaerense, entre ellos SUTEBA y FEB, confirmaron que se sumarán a la huelga. Esto significará la suspensión de la actividad presencial en la mayoría de los establecimientos educativos del distrito, afectando el dictado de las clases de fortalecimiento y acompañamiento pedagógico que se iniciaron esta semana.

Tres detenidos con pedidos de captura tras operativos de la UTOI y la Policía Comunal


Tres hombres que permanecían prófugos de la justicia por diversas causas fueron aprehendidos en las últimas horas en la ciudad de San Pedro, tras una serie de procedimientos preventivos realizados de manera conjunta por personal de la Unidad de Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás y de la Estación de Policía Comunal local.

El primero de los operativos tuvo lugar en la intersección de las calles Saavedra y Fray del Pozo. Allí, los efectivos procedieron a la interceptación y posterior aprehensión de un joven de 20 años. Al verificar sus datos filiatorios, se constató que sobre él pesaba un pedido de captura activa desde el año 2023 en el marco de una causa por averiguación de paradero.

En un segundo procedimiento, desarrollado en la esquina de Alvarado y Las Provincias, el personal policial detuvo a un hombre de 25 años. Según informaron fuentes oficiales, el sujeto contaba con una orden de captura vigente desde el año 2023 por el delito de abuso sexual.

Finalmente, en un tercer despliegue realizado en la zona de Bozzano y Combate de Obligado, se concretó la detención de un hombre de 28 años. En este caso, el aprehendido era buscado por la justicia desde el año 2024 por el delito de violación de domicilio.

Tras las actuaciones de rigor, todos los involucrados fueron trasladados a la dependencia policial y puestos a disposición de los magistrados requirentes en cada una de las causas. Estos operativos forman parte de las tareas de saturación y control que las fuerzas de seguridad vienen intensificando en los distintos barrios de la ciudad bonaerense.