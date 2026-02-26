El Intendente Cecilio Salazar brindará su discurso anual ante el Concejo Deliberante durante la apertura de sesiones ordinarias, la próxima semana. Durante la reunión de labor legislativa realizada este jueves, las autoridades del HCD confirmaron que la sesión especial será el miércoles 4 de marzo, a las 19 horas.
¿Sos jubilado o pensionado y te descuentan ganancias?
Es injusto y, sobre todo, un
atropello a tus derechos. Después de toda una vida de esfuerzo, tu jubilación
debería llegar entera a tu bolsillo.
Aunque la justicia ya declaró que
gravar las jubilaciones es inconstitucional, ARCA (ex AFIP) continúa realizando
estos descuentos.
En CVJ Abogados ayudamos a frenar
estos descuentos mediante un amparo judicial.
¿Qué logramos?
✅
Que dejen de descontarte el impuesto de forma inmediata.
✅
Gestionar el reintegro de lo que ya te quitaron.
No dejes que el fruto de tu
trabajo se pierda en trámites. ¡Hacé valer tus derechos!
Contacto - Estudio Jurídico CVJ
ABOGADOS
📍 Mitre 150, Planta Alta,
Oficina 9.
🕘 Lunes a viernes de
09:00 a 18:00 hs.
📞 Dra. Manuela CORREA –
3329 644075
Ante cualquier consulta, estamos
para ayudarte.
