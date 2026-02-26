

¿Sos jubilado o pensionado y te descuentan ganancias?

Es injusto y, sobre todo, un atropello a tus derechos. Después de toda una vida de esfuerzo, tu jubilación debería llegar entera a tu bolsillo.

Aunque la justicia ya declaró que gravar las jubilaciones es inconstitucional, ARCA (ex AFIP) continúa realizando estos descuentos.

En CVJ Abogados ayudamos a frenar estos descuentos mediante un amparo judicial.

¿Qué logramos?

✅ Que dejen de descontarte el impuesto de forma inmediata.

✅ Gestionar el reintegro de lo que ya te quitaron.

No dejes que el fruto de tu trabajo se pierda en trámites. ¡Hacé valer tus derechos!

Contacto - Estudio Jurídico CVJ ABOGADOS

📍 Mitre 150, Planta Alta, Oficina 9.

🕘 Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hs.

📞 Dra. Manuela CORREA – 3329 644075

🌐 cvjabogados.com.ar

Ante cualquier consulta, estamos para ayudarte.