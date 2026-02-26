Salazar abrirá el 4 de marzo el período ordinario de sesiones del HCD

El Intendente Cecilio Salazar brindará su discurso anual ante el Concejo Deliberante durante la apertura de sesiones ordinarias, la próxima semana.

Durante la reunión de labor legislativa realizada este jueves, las autoridades del HCD confirmaron que la sesión especial será el miércoles 4 de marzo, a las 19 horas.

Además de definirse aspectos como la fecha y hora de las sesiones ordinarias durante el nuevo período legislativo, durante la asamblea el mandatario comunal realizará un balance de lo sucedido durante el último año y anticipará aspectos de lo que se anticipa como un duro ejercicio 2026 para la Municipalidad de San Pedro.

A nivel provincial, la apertura de sesiones en el Congreso bonaerense será el lunes 2, con el discurso del Gobernador Axcel Kicillof.

Por su parte, el Presidente de la Nación, Javier Milei, hablará ante el pleno del Congreso Nacional el domingo 1º de Marzo a las 21 horas.