Secuestraron armas de fuego tras un allanamiento por amenazas

Un adolescente de 17 años quedó a disposición de la justicia tras un allanamiento realizado en su vivienda, donde se secuestraron dos revólveres y municiones vinculados a una causa por amenazas y disparos de arma de fuego.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal del Gabinete Criminológico de la Estación de Policía Comunal, a raíz de una investigación iniciada por la denuncia de una vecina de 33 años. Tras reunir los elementos probatorios necesarios que certificaban la autoría de los hechos denunciados días atrás, el Juzgado de Garantías de San Nicolás otorgó la orden de registro para el inmueble ubicado en la intersección de las calles Fray Cayetano Rodríguez y J. Rivero.

Durante la diligencia en el domicilio del sospechoso, los efectivos policiales procedieron al secuestro de uny otro, ambos cargados con sus respectivos proyectiles. Las armas quedaron incautadas como parte de las actuaciones legales en curso.

En el caso interviene la Fiscalía del Joven, que dispuso la notificación de la formación de la causa por los delitos de disparo de arma de fuego, amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Tras completar las diligencias de rigor y el secuestro de los elementos, el menor fue entregado a su progenitora por orden de las autoridades judiciales competentes.