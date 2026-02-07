Recuperaron calzado robado tras una serie de allanamientos en Río Tala

Un operativo policial conjunto permitió el recupero de mercadería denunciada como robada tras dos allanamientos realizados en el barrio 9 de Julio de la localidad de Río Tala.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un hombre de 38 años, lo que derivó en una orden de registro otorgada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás. En el primer domicilio intervenido, donde residen tres hombres de 17, 19 y 55 años, el resultado inicial de la diligencia fue negativo.

Sin embargo, durante el procedimiento, el personal del Destacamento Río Tala y del Destacamento La Tosquera advirtió movimientos sospechosos. A través de una medianera, los efectivos observaron que en el patio de la vivienda lindera se encontraban cajas de cartón y bolsas de consorcio similares a las descritas en la denuncia, las cuales habrían sido descartadas por los sospechosos instantes antes del ingreso policial.

Ante el hallazgo, se solicitó una nueva orden para ingresar de urgencia a la finca vecina, propiedad de un hombre de 58 años. En ese lugar, la policía logró la incautación de catorce pares de zapatillas de la marca Puma y siete cajas de cartón con el logotipo de la misma firma.

La fiscalía local tomó intervención en el caso y dispuso la notificación de la formación de la causa para el propietario de la vivienda donde se hallaron los elementos, mientras se avanza en la determinación de las responsabilidades de los demás involucrados en el hecho ilícito.