Secuestraron 13 motos en infracción durante operativos de control vehicular

En una serie de operativos de control vehicular desarrollados entre la noche de este jueves y las primeras horas del viernes, las autoridades locales procedieron al secuestro de 13 motocicletas por diversas irregularidades. Según informaron fuentes oficiales, 12 de las unidades fueron retiradas de circulación por carecer de la documentación obligatoria, mientras que la restante presentaba un escape no reglamentario.

Las tareas de inspección fueron ejecutadas de manera conjunta por personal de la dirección de Tránsito, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y un móvil perteneciente a la Policía Comunal. Estos procedimientos forman parte de las acciones preventivas para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito vigentes en la ciudad.

Ante la continuidad de estos controles, las autoridades recordaron a los conductores la obligatoriedad de portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la Licencia Nacional de Conducir. Asimismo, es requisito indispensable circular con la cédula de identificación del vehículo y el comprobante de seguro en vigencia.

El marco regulatorio exige además contar con la constancia de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o la Verificación Técnica Vehicular (VTV), según corresponda a cada unidad. Finalmente, se hizo hincapié en que los vehículos deben poseer sus patentes legibles, normalizadas y sin ningún tipo de aditamento que dificulte su visualización.