Rescataron del río el cuerpo de Sergio Gilli en proximidades del lugar del naufragio

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina hallaron esta mañana el cuerpo sin vida de Sergio Gilli, el hombre de 50 años que permanecía desaparecido tras el naufragio de su embarcación en el río Paraná. El hallazgo se produjo en el marco del intenso operativo de rastrillaje que la fuerza federal mantenía en las proximidades del kilómetro 245, en la zona de islas, donde el miércoles por la tarde se había producido el siniestro.

El trágico incidente ocurrió cuando la canoa en la que se desplazaba Gilli junto a un acompañante, y que transportaba un cargamento de miel, se vio afectada por el ingreso masivo de agua. Las primeras hipótesis, que son materia de investigación, indican que el naufragio se habría originado por una fuerte marejada provocada por un buque remolcador que operaba en las cercanías, lo que derivó en la vuelta campana de la unidad.

En medio del naufragio, el otro ocupante de la embarcación, Gustavo Fussi, de 60 años, logró salvar su vida al mantenerse a flote abrazado a un objeto contundente. Fussi fue auxiliado por la tripulación de una barcaza que navegaba por el sector y que dio aviso inmediato a las autoridades de seguridad náutica. Tras su rescate, fue trasladado al puerto local donde recibió asistencia médica por parte de una ambulancia del SAME.

Durante las tareas de búsqueda, los rescatistas habían logrado localizar y retirar del agua la lancha en la que viajaban las víctimas, aunque los resultados respecto al paradero de Gilli habían sido negativos hasta las primeras horas de hoy. El operativo incluyó el despliegue de guardacostas y personal especializado en salvamento que trabajó bajo condiciones de navegación monitoreadas permanentemente para garantizar la continuidad de las acciones en el área delimitada del hundimiento.

La Justicia Federal competente ya tomó intervención en el caso para determinar las responsabilidades y las causas mecánicas o ambientales que provocaron el siniestro. Los peritajes técnicos serán fundamentales para establecer fehacientemente si el paso del buque remolcador fue el factor determinante en la desestabilización de la canoa y el posterior desenlace fatal para el tripulante bonaerense.