Secuestran armas de fuego tras un allanamiento por amenazas

Un allanamiento realizado ayer en una vivienda de la calle Lucio Mansilla al 600 permitió

el secuestro de armamento y municiones

.

El procedimiento fue ejecutado por el Gabinete Criminológico de la seccional local en respuesta a una investigación iniciada por una denuncia previa en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Durante la requisa del domicilio, los efectivos policiales hallaron y decomisaron un arma de fuego corta, un arma larga y diversos cartuchos. El morador de la propiedad fue imputado por el delito de "Portación ilegal de arma de fuego", conforme a las directivas impartidas por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 7.

La intervención judicial busca ahora determinar el origen de las armas y su posible vinculación con el hecho de amenazas que dio origen a la causa. El armamento secuestrado será sometido a las pericias correspondientes mientras continúa el proceso bajo la supervisión de la fiscalía en turno.