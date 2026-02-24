Cargan más de 10 mil toneladas de porotos en el puerto con destino a Venezuela

  El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro confirmó el arribo del buque "Parabolica" para la tarde de este martes 24 de febrero. La embarcación, de bandera liberiana, operará en el muelle de cabecera de la terminal local en el marco de una nueva operatoria de exportación. El navío cuenta con una eslora de 179,90 metros y proviene del complejo Del Guazú, en la provincia de Entre Ríos. Según el cronograma de actividades portuarias, el buque tiene previsto cargar un cargamento aproximado de 10.125 toneladas de porotos embolsados, cuyo destino final será Venezuela.

Secuestran armas de fuego tras un allanamiento por amenazas

 


Un allanamiento realizado ayer en una vivienda de la calle Lucio Mansilla al 600 permitió el secuestro de armamento y municiones. 

El procedimiento fue ejecutado por el Gabinete Criminológico de la seccional local en respuesta a una investigación iniciada por una denuncia previa en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Durante la requisa del domicilio, los efectivos policiales hallaron y decomisaron un arma de fuego corta, un arma larga y diversos cartuchos. El morador de la propiedad fue imputado por el delito de "Portación ilegal de arma de fuego", conforme a las directivas impartidas por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 7.

La intervención judicial busca ahora determinar el origen de las armas y su posible vinculación con el hecho de amenazas que dio origen a la causa. El armamento secuestrado será sometido a las pericias correspondientes mientras continúa el proceso bajo la supervisión de la fiscalía en turno.