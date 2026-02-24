Cargan más de 10 mil toneladas de porotos en el puerto con destino a Venezuela

El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro confirmó el arribo del buque "Parabolica" para la tarde de este martes 24 de febrero.

La embarcación, de bandera liberiana, operará en el muelle de cabecera de la terminal local en el marco de una nueva operatoria de exportación.

El navío cuenta con una eslora de 179,90 metros y proviene del complejo Del Guazú, en la provincia de Entre Ríos. Según el cronograma de actividades portuarias, el buque tiene previsto cargar un cargamento aproximado de 10.125 toneladas de porotos embolsados, cuyo destino final será Venezuela.