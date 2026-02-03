Se confirmó la grilla definitiva para la 26° Fiesta Provincial del Durazno y la Producción

La organización de la Fiesta Provincial del Durazno y la Producción ratificó la programación oficial para su vigésima sexta edición, que se llevará a cabo este sábado 7 de febrero en el predio del Club Agricultores de Gobernador Castro. El evento contará con una cartelera artística encabezada por Los Moros, Miguel Ángel y Lautaro Obispo.

El cronograma de espectáculos en vivo se completará con la participación de diversos grupos musicales locales, quienes compartirán el escenario principal del campo de deportes del Club Agricultores. Las puertas del predio se abrirán al público a partir de las 19 horas, permitiendo el acceso libre y gratuito a una jornada que combina la celebración artística con el reconocimiento al sector frutícola de la región.

Además de la oferta musical, la programación definitiva incluye el anuncio de los ganadores del Certamen del Durazno y la elección de los nuevos embajadores de la fiesta. Estas actividades centrales buscan poner en valor la calidad de la producción primaria bonaerense y destacar el trabajo de los productores locales ante los vecinos y turistas que se acerquen a la celebración.

El predio contará con un patio gastronómico y una feria de artesanos para complementar la experiencia de los asistentes. Las autoridades locales recordaron que, si bien se permite el ingreso con reposeras y equipos de mate para disfrutar de los espectáculos, está estrictamente prohibido el ingreso con conservadoras al recinto deportivo.