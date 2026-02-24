San Pedro se suma al sistema de pago abierto para el transporte público

La Secretaría de Transporte de la Nación, en conjunto con el Banco Nación y Nación Servicios, anunció la implementación del nuevo sistema de apertura de pagos en el transporte público para seis localidades del norte bonaerense. A partir de esta medida, los usuarios de colectivos en San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Pergamino, Junín y Chivilcoy podrán abonar sus pasajes mediante diversas modalidades electrónicas, además de la tradicional tarjeta SUBE.

La iniciativa forma parte del proceso de modernización del sistema y permite a los pasajeros utilizar tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto de las redes Visa y Mastercard. Asimismo, el pago puede efectuarse a través de dispositivos móviles, como celulares y relojes con tecnología NFC, o mediante la lectura de códigos QR generados desde billeteras virtuales.

En cuanto a la operatoria, para abonar con tarjetas sin contacto o dispositivos NFC, el usuario deberá acercar el elemento al validador hasta obtener la confirmación en pantalla. En el caso del código QR, la lectura se realiza mediante el escáner ubicado en la parte inferior del dispositivo de pago instalado en las unidades.

Las autoridades aclararon que el valor del pasaje se mantiene idéntico independientemente del medio de pago elegido. No obstante, se recordó que la Tarifa Social Federal y los descuentos locales vigentes solo se conservan al utilizar la tarjeta SUBE, ya sea en su versión física o digital.

Para facilitar el acceso a estos beneficios, se puso en funcionamiento la herramienta "Atributo a Bordo". Esta funcionalidad permite a los beneficiarios de programas sociales activar o actualizar sus descuentos directamente en el validador del colectivo, sin necesidad de recurrir a terminales de carga externas.

Nación Servicios, empresa tecnológica del Grupo BNA, es la responsable del desarrollo y la administración de este sistema, que ya tiene presencia en más de 60 localidades de todo el país.