Detienen a un hombre con pedido de captura por abuso sexual

Personal de la Estación de Policía Comunal detuvo en la tarde del lunes a un hombre de 25 años sobre quien pesaba una orden de captura activa. El operativo se llevó a cabo mientras los efectivos realizaban una recorrida de prevención en la calle Ruffa al 1000, en la zona urbana de esta ciudad.

Al momento de proceder a la identificación del imputado, los agentes constataron a través del sistema informático policial que el hombre era buscado por la Justicia. Según precisaron las fuentes policiales, la orden de detención se vincula a una causa caratulada como "Abuso sexual con acceso carnal". Con el objetivo de preservar a la víctima, no se dieron a conocer detalles de la causa.

Tras la aprehensión, el masculino fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente. Desde la fiscalía de turno se dispusieron los recaudos legales de rigor y se notificó el cumplimiento de la detención en el marco de la investigación judicial vigente.