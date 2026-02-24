Detienen a un hombre con pedido de captura por abuso sexual

El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro confirmó el arribo del buque "Parabolica" para la tarde de este martes 24 de febrero. La embarcación, de bandera liberiana, operará en el muelle de cabecera de la terminal local en el marco de una nueva operatoria de exportación. El navío cuenta con una eslora de 179,90 metros y proviene del complejo Del Guazú, en la provincia de Entre Ríos. Según el cronograma de actividades portuarias, el buque tiene previsto cargar un cargamento aproximado de 10.125 toneladas de porotos embolsados, cuyo destino final será Venezuela.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Personal de la Estación de Policía Comunal detuvo en la tarde del lunes a un hombre de 25 años sobre quien pesaba una orden de captura activa. El operativo se llevó a cabo mientras los efectivos realizaban una recorrida de prevención en la calle Ruffa al 1000, en la zona urbana de esta ciudad.
Al momento de proceder a la identificación del imputado, los agentes constataron a través del sistema informático policial que el hombre era buscado por la Justicia. Según precisaron las fuentes policiales, la orden de detención se vincula a una causa caratulada como "Abuso sexual con acceso carnal". Con el objetivo de preservar a la víctima, no se dieron a conocer detalles de la causa.
Tras la aprehensión, el masculino fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente. Desde la fiscalía de turno se dispusieron los recaudos legales de rigor y se notificó el cumplimiento de la detención en el marco de la investigación judicial vigente.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones