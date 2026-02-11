Avances decisivos y últimos trámites para la instalación del supermercado La Anónima

La empresa supermercadista La Anónima terminó de definir su radicación en San Pedro.

Autoridades de la firma confirmaron a las autoridades municipales el plan de inversión en el edificio ubicado en la calle Balcarce, entre Ituzaingó y Miguel Porta, espacio donde anteriormente funcionara el supermercado Vea.

Los representantes de la empresa informaron la decisión de establecerse en la zona luego de alcanzar un acuerdo con los propietarios del inmueble.

Entre las mejoras previstas para la infraestructura del edificio, la firma dispondrá de un nuevo sector exclusivo para la carga y descarga de mercadería con el objetivo de evitar obstáculos en el tránsito vehicular de la zona. Asimismo, el proyecto contempla la instalación de cámaras frigoríficas propias para la conservación de sus productos.

Desde el Ejecutivo municipal manifestaron la voluntad de facilitar los trámites administrativos correspondientes para acelerar la apertura del establecimiento. Esta medida busca dar inicio inmediato al proceso de inversión y, fundamentalmente, a la etapa de contratación de personal para cubrir los puestos de trabajo que demandará el nuevo comercio.