Salazar recibió a Fiscales y autoridades policiales para coordinar acciones de seguridad

El intendente Cecilio Salazar encabezó esta mañana una mesa de trabajo estratégica con las máximas autoridades judiciales y policiales de la región, con el objetivo de profundizar la articulación institucional frente al delito. El encuentro contó con la presencia de la Fiscal General del Departamento Judicial San Nicolás, Sandra Bicetti, y las titulares de las Unidades Funcionales de Instrucción (UFI) N° 7, María del Valle Viviani, y N° 11, Viviana Ramos.

La reunión, que tuvo lugar en el despacho municipal, sumó la participación de Andrés Escudero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense, y de Alejandro Ledesma, superintendente regional de Policía. Durante la jornada, se analizó la situación del distrito y se establecieron mecanismos de comunicación directa para agilizar las investigaciones en curso.

Al concluir el encuentro, la Dra. Sandra Bicetti destacó la importancia de unificar criterios operativos entre los distintos estamentos del Estado. "Si no nos ponemos de acuerdo es imposible. Hablamos de todos los temas. Todos tenemos herramientas limitadas, pero vamos camino a seguir trabajando", sostuvo la funcionaria judicial, quien además confirmó que se mantendrán encuentros periódicos para monitorear los avances de la gestión.

La Fiscal General subrayó que existe una voluntad compartida de encontrar soluciones integrales a las problemáticas que afectan a la comunidad. "Estamos trabajando en conjunto para una solución conjunta. Encontramos buena predisposición a resolver los problemas", afirmó. Asimismo, Bicetti valoró positivamente el nuevo vínculo con las fuerzas de seguridad tras los recientes movimientos en la cúpula policial, señalando que "con el cambio de autoridades policiales hubo un restablecimiento de la confianza entre la policía y las fiscalías".

Uno de los ejes centrales de la agenda fue el combate al narcotráfico y la efectividad de los procedimientos en territorio. Sobre este punto, la jefa de los fiscales del departamento de San Nicolás manifestó su confianza en que la nueva etapa de colaboración rinda frutos inmediatos. "Esperamos mejorar los resultados para los allanamientos en las investigaciones por drogas", concluyó Bicetti.