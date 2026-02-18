Miles de alumnos regresan desde hoy a las aulas para fortalecer aprendizajes

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires informó que, desde este miércoles, un total de 1.080.421 estudiantes retomaron la actividad presencial en las escuelas de todo el territorio provincial. La medida se enmarca en las instancias de acompañamiento pedagógico previas al inicio formal del ciclo lectivo 2026, destinadas a consolidar saberes y acreditar materias pendientes.

En el distrito de San Pedro, el movimiento en los establecimientos educativos también fue constante desde las primeras horas de la mañana, sumándose a la dinámica provincial. Cabe destacar que, en el caso de los docentes y equipos directivos locales, la actividad se inició de manera efectiva a comienzos de febrero para avanzar en la planificación institucional y la organización del trabajo pedagógico.

A nivel provincial, la cifra de alumnos movilizados representa a uno de cada tres estudiantes de los niveles primario y secundario. Este volumen de matrícula supera la totalidad de los sistemas educativos de cualquiera de las otras 23 provincias argentinas, lo que da cuenta de la magnitud y el alcance del despliegue bonaerense en esta etapa de intensificación.

La titular de la cartera educativa, Flavia Terigi, destacó la relevancia de este período al señalar que se trata de más de un millón de jóvenes que ya están trabajando contenidos específicos. "Eso es más escuela, más acompañamiento y más preocupación por la enseñanza", afirmó la funcionaria, quien subrayó que la escuela pública bonaerense comienza su labor efectiva mucho antes del mes de marzo.

Según explicaron desde el área educativa, el Período Extendido de Enseñanza en el Nivel Primario y el Período de Intensificación en el Secundario forman parte de una política sostenida que busca garantizar la continuidad pedagógica y el seguimiento personalizado de las trayectorias escolares. Para las autoridades, el derecho a aprender se respalda con una escuela activa desde el primer día y con el incremento del tiempo de enseñanza.