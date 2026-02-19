Salazar ratificó su acompañamiento al paro nacional y garantizó guardias mínimas



El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, confirmó mediante un comunicado oficial su acompañamiento a la jornada de protesta convocada para este jueves 19 de febrero. El jefe comunal fundamentó su decisión en una "profunda preocupación por la situación social, económica y laboral que atraviesa nuestro país". El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, confirmó mediante un comunicado oficial su acompañamiento a la jornada de protesta convocada para este jueves 19 de febrero. El jefe comunal fundamentó su decisión en una "profunda preocupación por la situación social, económica y laboral que atraviesa nuestro país".

En su mensaje, Salazar destacó que la recesión sostenida y la caída del consumo están impactando de manera directa tanto en las familias como en la administración de los municipios. Al respecto, señaló que en San Pedro se observa diariamente cómo crece la dificultad de los ciudadanos "para sostener sus actividades, afrontar gastos básicos y cumplir incluso con el pago de tasas municipales".

El mandatario también expresó su inquietud ante las recientes modificaciones en materia laboral, advirtiendo que los cambios en esquemas indemnizatorios y nuevas modalidades de contratación "implican una redefinición de derechos históricos conquistados por los trabajadores argentinos". En ese sentido, subrayó que cualquier reforma debería promover el empleo sin precarizar las condiciones de trabajo.

Finalmente, el intendente se solidarizó con los 920 trabajadores afectados por el cierre de la planta de FATE y aclaró que, si bien cada empleado municipal podrá ejercer su derecho a la medida de fuerza, el Municipio garantizó "guardias mínimas en los servicios esenciales, priorizando la atención de emergencias".

Transcripción completa:

RESPECTO AL PARO CONVOCADO PARA ESTE JUEVES 19

Ratifico el acompañamiento a la medida que se da en el marco de una profunda preocupación por la situación social, económica y laboral que atraviesa nuestro país.

La recesión sostenida, la caída del consumo, la pérdida de puestos de trabajo y la disminución del poder adquisitivo están impactando de manera directa en nuestras familias y también en el funcionamiento de los municipios. En San Pedro vemos todos los días cómo crece la dificultad de vecinos y vecinas para sostener sus actividades, afrontar gastos básicos y cumplir incluso con el pago de tasas municipales, lo que refleja un contexto de fuerte deterioro económico.

Las recientes modificaciones en materia laboral, que incluyen cambios en los esquemas indemnizatorios, ampliación de períodos de prueba y nuevas modalidades de contratación, generan preocupación en amplios sectores del trabajo porque implican una redefinición de derechos históricos conquistados por los trabajadores argentinos. Entendemos que cualquier reforma debe promover el empleo sin debilitar la protección laboral ni precarizar las condiciones de trabajo.

En las últimas horas se conoció el cierre de la planta de FATE, que deja a 920 trabajadores sin empleo. Detrás de esa cifra hay 920 familias atravesando una situación dramática. Nos solidarizamos con cada uno de esos trabajadores y con sus comunidades.

Por ello, el equipo de trabajo que encabezo adhiere a esta medida como expresión de acompañamiento a los trabajadores y en defensa del trabajo digno, la producción local y el desarrollo de nuestras ciudades.

Cada trabajador municipal podrá ejercer su derecho a la medida de fuerza. El Municipio garantizará guardias mínimas en los servicios esenciales, priorizando la atención de emergencias.

Cecilio Salazar INTENDENTE MUNICIPAL