ANSES: hasta el 31 de marzo hay plazo para presentar la Libreta AUH y cobrar el retenido del año

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, recordó que el plazo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al periodo 2025 se extiende hasta el próximo 31 de marzo. El cumplimiento de este trámite es el requisito indispensable para que los beneficiarios puedan acceder al cobro del 20 por ciento del complemento acumulado durante.

La presentación de este documento permite acreditar de manera fehaciente que se han cumplimentado los controles de salud, el esquema de vacunación obligatorio y la asistencia escolar de los niños, niñas y adolescentes alcanzados por la asignación. Según informó el organismo, la gestión se realiza de manera digital a través de la plataforma "mi ANSES", disponible tanto en el sitio web oficial como en la aplicación para dispositivos móviles.

Para iniciar el proceso, los titulares deben ingresar al sistema con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, en la sección de "Hijos > Libreta AUH", se debe verificar la información de las personas a cargo. En caso de que falten completar datos de educación o salud, el sistema permite generar y descargar el formulario correspondiente.

Este formulario, que es el único documento válido para el trámite, debe ser impreso y llevado a los centros de salud y establecimientos educativos para que las autoridades competentes lo completen y firmen. Una vez cumplimentado, el titular debe tomar una fotografía de la hoja sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurándose de que la imagen sea en formato JPG y pese menos de 3 megabytes.

Finalmente, el archivo debe subirse nuevamente a través de la opción "Subir Libreta AUH" en la aplicación o la web. La ANSES aclaró que el proceso se considera finalizado una vez que el beneficiario recibe un correo electrónico de confirmación, asegurando así la correcta recepción de la documentación necesaria para el pago del monto retenido.