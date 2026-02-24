Salazar defendió la autonomía municipal y denunció que el Gobierno Nacional busca "desacreditar a los gobiernos locales"

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, emitió un duro comunicado en defensa de las autonomías distritales frente a los recientes cuestionamientos del Gobierno Nacional sobre las tasas municipales. Bajo la premisa de que "la autonomía municipal no se negocia", el jefe comunal aseguró que el Ejecutivo central intenta instalar una narrativa falsa para responsabilizar a las comunas por la situación económica de los ciudadanos.

Salazar sostuvo que señalar a las tasas municipales como el principal problema del bolsillo de los argentinos es una forma de correr el foco de la discusión real. En ese sentido, recordó que mientras se cuestionan los tributos locales que financian servicios concretos, la Nación concentra la mayor parte de la recaudación y recorta simultáneamente transferencias, obras y programas que impactan directamente en la vida cotidiana de cada ciudad.

El intendente subrayó que no se trata de un debate técnico, sino de un ataque político directo que busca debilitar a los municipios y enfrentarlos con sus propios vecinos. Según sus palabras, al desacreditar a los gobiernos locales se está atacando al primer mostrador del Estado, que es el encargado de dar respuestas diarias. Asimismo, remarcó que la autonomía está garantizada por el artículo 123 de la Constitución Nacional y que las tasas no son "inventos", sino recursos para sostener prestaciones esenciales.

Respecto al concepto de "costo argentino", Salazar instó a discutir el esquema completo de cargas tributarias. Ejemplificó con los bienes de consumo masivo, como los combustibles, donde la mayor parte de la carga impositiva es de orden nacional. El problema no se resuelve con campañas contra los municipios, afirmó, sino con un Estado nacional que deje de ajustar sobre las provincias y las ciudades.

En cuanto a las cifras del conflicto, el mandatario local detalló que la Nación adeuda a la provincia de Buenos Aires un total de 15,6 billones de pesos. Además, señaló que la pérdida total de recursos desde 2024 asciende a 22 billones de pesos, producto de obligaciones impagas y la caída de la recaudación. Salazar advirtió que cuando la Nación frena las transferencias no castiga a un gobernador en particular, sino que perjudica a los vecinos con menos infraestructura, salud, educación y seguridad vial.

Finalmente, el intendente convocó a todos los sectores de la comunidad a acompañar este reclamo sin especulaciones políticas. Exigió que la gestión nacional restituya los recursos correspondientes, regularice las deudas y reactive las obras paralizadas, bajo el principio de que los recursos deben volver a donde se generan en forma de servicios para la gente.





Texto completo del comunicado:

LA AUTONOMÍA MUNICIPAL NO SE NEGOCIA

En las últimas horas, el Gobierno Nacional volvió a poner en discusión las tasas municipales, intentando instalar que el problema del bolsillo de los argentinos está en los municipios. No es cierto. Es una forma de correr el foco: mientras se señalan tasas que financian servicios concretos, Nación concentra la mayor parte de la recaudación y recorta transferencias, obras y programas que impactan directamente en la vida cotidiana de cada ciudad.

Además, no se trata de un debate técnico: es un ataque político directo a los municipios, buscando debilitarlos, enfrentarlos con los vecinos y responsabilizarlos del ajuste. Cuando se desacredita a los gobiernos locales, se está atacando al primer mostrador del Estado, el que da respuestas todos los días. Primero, la autonomía municipal está garantizada por el artículo 123 de la Constitución Nacional, en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero. Los municipios no "inventamos" cargas: cobramos tasas para sostener servicios que se prestan cada día.

Segundo, si de verdad se quiere hablar de "costo argentino", hay que discutir el esquema completo. En bienes de consumo masivo como los combustibles, por ejemplo, la mayor parte de la carga es nacional. Entonces, el problema no se resuelve con campañas contra los municipios: se resuelve con un Estado nacional que deje de ajustar sobre las provincias y las ciudades.

Y lo más importante: la Nación le debe a la provincia de Buenos Aires un total de 15,6 billones de pesos, y la pérdida total de recursos asciende a $22 billones desde 2024 entre obligaciones impagas y la caída de la recaudación. Lo que recae en menos obras y menos respuestas en cada ciudad. La Provincia de Buenos Aires viene reclamando esta deuda multimillonaria, porque cuando Nación frena y no transfiere, no "castiga" a un gobernador: castiga a los vecinos, porque se traducen en menos infraestructura, menos salud, menos educación, menos seguridad vial y menos desarrollo.

Por eso, lo digo con total claridad: Defendemos la autonomía municipal y el derecho de nuestras ciudades a financiar servicios esenciales. Continuamos exigiendo al Gobierno Nacional que restituya recursos, regularice deudas y reactive obras y programas paralizados.

Quiero convocar a todos los sectores que representan nuestra comunidad a acompañar este reclamo sin especulación: que gestionen donde corresponde, en Nación, lo que le corresponde a la Provincia y, fundamentalmente, a los municipios. Dejen de gobernar con marketing y buscando chivos expiatorios. Se gobierna cumpliendo obligaciones, devolviendo lo que corresponde y garantizando que los recursos vuelvan a donde se generan: en obras y servicios para la gente.

Cecilio Salazar - Intendente Municipal