Designan a Dominique Loss al frente de la delegación del Registro Civil

Rock en Baradero ya cuenta con su esquema definitivo de artistas para el próximo 3 y 4 de abril. La organización confirmó la distribución de las bandas que se presentarán en el Anfiteatro Municipal. Con una propuesta que supera los 30 artistas en escena, el festival mantiene su dinámica de múltiples escenarios para permitir el cruce de diversos géneros y generaciones. Si bien los horarios precisos de cada set se darán a conocer en los próximos días a través del sitio oficial, se anticipó que la programación iniciará temprano con bandas emergentes y reservará los cierres nocturnos para los nombres de mayor convocatoria.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
La delegación del Registro Civil de San Pedro cuenta con una nueva conducción a cargo de Dominique Loss, quien asumió la responsabilidad de coordinar el organismo provincial en el distrito. La designación recae en una agente con amplia trayectoria interna, en busca de continuidad administrativa a partir del conocimiento operativo de la dependencia.
Loss se desempeña en el Registro Civil local desde hace más de 15 años, habiendo cumplido diversas tareas técnicas y administrativas a lo largo de su carrera. El objetivo en esta nueva etapa es fortalecer la atención al público y agilizar los trámites de identidad y documentación que se gestionan diariamente en la oficina sampedrina.
La delegació se encarga de los procesos de inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones, además de la tramitación de los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) y pasaportes.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones