Designan a Dominique Loss al frente de la delegación del Registro Civil

La delegación del Registro Civil de San Pedro cuenta con una nueva conducción a cargo de Dominique Loss, quien asumió la responsabilidad de coordinar el organismo provincial en el distrito. La designación recae en una agente con amplia trayectoria interna, en busca de continuidad administrativa a partir del conocimiento operativo de la dependencia.

Loss se desempeña en el Registro Civil local desde hace más de 15 años, habiendo cumplido diversas tareas técnicas y administrativas a lo largo de su carrera. El objetivo en esta nueva etapa es fortalecer la atención al público y agilizar los trámites de identidad y documentación que se gestionan diariamente en la oficina sampedrina.

La delegació se encarga de los procesos de inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones, además de la tramitación de los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) y pasaportes.