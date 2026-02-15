Juicio a 8 detenidos por venta de estupefacientes en San Pedro

  Ocho personas serán juzgadas por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 1 de San Nicolás, acusadas de integrar una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes que utilizaba un bar céntrico como pantalla para sus actividades ilícitas. El proceso judicial, a cargo de los jueces Laura Fernández, Belén Ocariz y Cristian Ramos, alcanzó esta semana una instancia fundamental con la realización de la audiencia preparatoria y el ofrecimiento de pruebas. Los imputados enfrentarán cargos por la venta de cocaína y marihuana al menudeo, en una estructura que fue desarticulada tras un megaoperativo realizado en marzo de 2024.

Robaron un televisor y lo dejaron abandonado

 


Efectivos de la Estación de Policía Comunal recuperaron un televisor de 42 pulgadas que había sido sustraído poco antes de una vivienda ubicada en la zona de la calle Manuel Iglesias al 1800.

El procedimiento se originó a raíz de un alerta por un hecho delictivo en el domicilio de una mujer de 38 años. Tras tomar conocimiento del robo, el personal policial desplegó un operativo de rastrillaje en las inmediaciones del lugar para dar con los responsables o los elementos sustraídos.

Durante la inspección de la zona, los agentes hallaron el electrodoméstico en estado de abandono. Al verificar las características del aparato, se constató que se trataba del mismo televisor denunciado por la víctima minutos antes.

El elemento recuperado fue trasladado a la dependencia policial para los trámites de rigor y su posterior devolución. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 en turno, que caratuló el hecho como hallazgo y continúa con las investigaciones para identificar a los autores del ilícito.