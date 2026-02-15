Robaron un televisor y lo dejaron abandonado

Efectivos de la Estación de Policía Comunal recuperaron un televisor de 42 pulgadas que había sido sustraído poco antes de una vivienda ubicada en la zona de la calle Manuel Iglesias al 1800.

El procedimiento se originó a raíz de un alerta por un hecho delictivo en el domicilio de una mujer de 38 años. Tras tomar conocimiento del robo, el personal policial desplegó un operativo de rastrillaje en las inmediaciones del lugar para dar con los responsables o los elementos sustraídos.

Durante la inspección de la zona, los agentes hallaron el electrodoméstico en estado de abandono. Al verificar las características del aparato, se constató que se trataba del mismo televisor denunciado por la víctima minutos antes.

El elemento recuperado fue trasladado a la dependencia policial para los trámites de rigor y su posterior devolución. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 en turno, que caratuló el hecho como hallazgo y continúa con las investigaciones para identificar a los autores del ilícito.