Juicio a 8 detenidos por venta de estupefacientes en San Pedro

Ocho personas serán juzgadas por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 1 de San Nicolás, acusadas de integrar una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes que utilizaba un bar céntrico como pantalla para sus actividades ilícitas.
La investigación, llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 a cargo de la fiscal Verónica Marcantonio, señala como presunto cabecilla a Miguel Ángel Briceño, propietario del restobar "El Clan". Según la acusación, el comercio ubicado en la calle Las Heras funcionaba como centro logístico de la banda, mientras que el fraccionamiento y almacenamiento de la droga se realizaba en distintos domicilios particulares.
Entre los imputados figuran también Alejo La Horca, Sebastián Mando, Daniel Ezequiel Mitacek, Jeremías Javier Garay, Jeremías Ezequiel Zacarías, Nancy Lorena Lescano y Geraldine Alejandra Pereyra. Durante los 16 allanamientos que dieron origen a la causa, las fuerzas de seguridad secuestraron más de un kilo de marihuana, diversos envoltorios de cocaína listos para la venta, armas de fuego, balanzas de precisión y sumas de dinero en pesos, dólares y reales.
De acuerdo a las actuaciones judiciales, la organización operó al menos entre fines de 2023 y principios de 2024. Algunos de los involucrados, como Garay y Zacarías, llegan a esta instancia bajo el beneficio de arresto domiciliario, mientras que la situación de otros integrantes podría resolverse mediante juicios abreviados o revisiones de su procesamiento previo al debate técnico que aún no tiene fecha de inicio fijada.