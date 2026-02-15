Juicio a 8 detenidos por venta de estupefacientes en San Pedro

El proceso judicial, a cargo de los jueces Laura Fernández, Belén Ocariz y Cristian Ramos, alcanzó esta semana una instancia fundamental con la realización de la audiencia preparatoria y el ofrecimiento de pruebas. Los imputados enfrentarán cargos por la venta de cocaína y marihuana al menudeo, en una estructura que fue desarticulada tras un megaoperativo realizado en marzo de 2024.

La investigación, llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 a cargo de la fiscal Verónica Marcantonio, señala como presunto cabecilla a Miguel Ángel Briceño, propietario del restobar "El Clan". Según la acusación, el comercio ubicado en la calle Las Heras funcionaba como centro logístico de la banda, mientras que el fraccionamiento y almacenamiento de la droga se realizaba en distintos domicilios particulares.

Entre los imputados figuran también Alejo La Horca, Sebastián Mando, Daniel Ezequiel Mitacek, Jeremías Javier Garay, Jeremías Ezequiel Zacarías, Nancy Lorena Lescano y Geraldine Alejandra Pereyra. Durante los 16 allanamientos que dieron origen a la causa, las fuerzas de seguridad secuestraron más de un kilo de marihuana, diversos envoltorios de cocaína listos para la venta, armas de fuego, balanzas de precisión y sumas de dinero en pesos, dólares y reales.

De acuerdo a las actuaciones judiciales, la organización operó al menos entre fines de 2023 y principios de 2024. Algunos de los involucrados, como Garay y Zacarías, llegan a esta instancia bajo el beneficio de arresto domiciliario, mientras que la situación de otros integrantes podría resolverse mediante juicios abreviados o revisiones de su procesamiento previo al debate técnico que aún no tiene fecha de inicio fijada.