Río Tala: Aguardan medidas ante la usurpación del barrio de 25 viviendas

Alrededor de sesenta personas mantienen la ocupación de un complejo habitacional en proceso de construcción en la localidad de, tras una jornada marcada por tensiones con las fuerzas de seguridad.

Se trata del barrio de 25 viviendas ubicado entre las calles Camellino, El Cielito y Juan Levalle , una obra que fue financiada por el Gobierno nacional y ejecutada por la empresa Apco S.A., pero que se encuentra paralizada desde finales de 2023. Las familias ingresaron al predio tras violentar el alambrado perimetral y se distribuyeron en las unidades que, en su mayoría, carecen de aberturas, sanitarios instalados y servicios esenciales como agua corriente y energía eléctrica.

Vecinos de la zona advirtieron que durante la primera noche de toma, los ocupantes encendieron fogatas en el interior de las estructuras de material y en el predio. El sitio ya había sido objeto de diversos robos y vandalismo, lo que derivó en la pérdida de aberturas y cañerías que habían sido colocadas originalmente.

En el plano judicial, la causa se inició en la fiscalía descentralizada a cargo de la Dra. Viviana Ramos, aunque por la naturaleza del delito se prevé su traslado a la fiscalía de la Dra. María del Valle Viviani, especializada en usurpación de inmuebles. Mientras tanto, la policía mantiene una custodia en las inmediaciones a la espera de instrucciones para avanzar con la identificación formal de las personas involucradas.

Desde el ámbito municipal y judicial se evalúa si el relevamiento de los ocupantes se realizará mediante la intervención directa de la fuerza pública o si se solicitará la colaboración de profesionales del área de trabajo social para abordar la situación de vulnerabilidad de las familias presentes en el barrio.