Finalizaron las obras de extensión de la red de cloacas en la zona de Liniers y La Laguna

La Municipalidad informó la finalización de la obra de extensión de la red de cloacas en la zona comprendida por las calles Liniers y La Laguna. Esta mejora estructural para el barrio fue posible gracias a un esquema de trabajo articulado entre la comunidad y el Estado local.

La concreción del proyecto se basó en el aporte de los vecinos, gestionado a través de la Dirección de Comisiones de Fomento, mientras que el Municipio brindó la mano de obra necesaria mediante la Secretaría de Servicios Públicos.

Desde el Ejecutivo destacaron la importancia de la colaboración mutua para alcanzar avances en infraestructura. En este sentido, remarcaron que, en contextos complejos, se vuelve fundamental articular esfuerzos para conseguir mejoras de este tipo para la ciudadanía.