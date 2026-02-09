Refuerzan medidas de prevención tras reunión entre autoridades policiales y dirigentes rurales

Autoridades del Comando de Patrulla Rural y representantes de la Sociedad Rural local mantuvieron este lunes un encuentro de trabajo con el objetivo de delinear estrategias ante la preocupación generada por los delitos rurales registrados en las últimas semanas en la región.

La reunión, que tuvo lugar en la sede de la Sociedad Rural de San Pedro, contó con la participación de altos mandos de la fuerza, entre ellos el Comisario Mayor Ariel Aníbal Álvarez, Director Operativo Norte del Comando de Patrulla Rural, y el Comisario Inspector Sebastián Medina, Coordinador Zonal con base en Pergamino. El encuentro fue el resultado de las gestiones impulsadas por la entidad agropecuaria tras la repercusión de los últimos hechos de inseguridad.

Durante el cónclave se analizó la situación delictiva en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Los funcionarios compartieron datos operativos y evaluaron la problemática actual con el fin de optimizar las tareas de prevención y dotar de mayor eficacia a las intervenciones policiales en los establecimientos rurales del partido.

Desde la Sociedad Rural y el Foro de Seguridad Rural Argentino agradecieron la presencia de los jefes policiales y ratificaron su compromiso de trabajo coordinado. Asimismo, los dirigentes gremiales manifestaron su respaldo a las acciones de patrullaje y su voluntad de acompañar permanentemente a los productores y vecinos de las zonas rurales para mitigar el impacto del delito en el sector.