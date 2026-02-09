Acuerdo Vecinal presentó un proyecto para crear Mesas Barriales de Seguridad Ciudadana

Los integrantes del bloque de concejales Acuerdo Vecinal San Pedro mantuvieron una reunión de trabajo con el Secretario de Seguridad de la Municipalidad, Eduardo Álvarez, para dar a conocer un ambicioso proyecto de ordenanza que busca institucionalizar la participación ciudadana en el diseño y monitoreo de las políticas de prevención del delito.

La iniciativa, impulsada por los concejales Martín Rivas, Fernando Negrete y Mauro De Rosa, propone la creación del "Programa de Participación Ciudadana para la Seguridad Pública". El eje central de la propuesta es la conformación de Mesas Barriales de Seguridad Ciudadana, concebidas como espacios consultivos donde vecinos, instituciones intermedias y autoridades municipales articulen acciones directas con la Patrulla Urbana y las fuerzas policiales.

De acuerdo al texto presentado ante el Honorable Concejo Deliberante, el programa contempla cinco pilares fundamentales: la creación de estas mesas por zonas geográficas, la difusión de canales de denuncia, la elaboración de un Mapa de Inseguridad Local basado en aportes vecinales, el desarrollo de campañas de concientización y el seguimiento ciudadano del desempeño de la Patrulla Urbana Municipal.

El proyecto establece que el Departamento Ejecutivo deberá garantizar al menos una reunión mensual en cada zona y publicar las actas e informes resultantes en el sitio web oficial, garantizando así la transparencia y el acceso a la información. Además, la normativa prevé que la Secretaría de Seguridad sea la autoridad de aplicación, con facultad para elevar reclamos y sugerencias vecinales al Ministerio de Seguridad de la Provincia.

Durante el encuentro con Álvarez, los ediles de Acuerdo Vecinal destacaron que la seguridad es una responsabilidad compartida y que la experiencia de otros municipios demuestra que el diagnóstico comunitario es clave para mejorar la eficacia policial. El proyecto también invita a participar a actores clave como el Juzgado de Paz, el Consejo Escolar, Bomberos Voluntarios y centros de salud, buscando un abordaje integral de la problemática en todo el partido.