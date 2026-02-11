Recuperan un teléfono robado tras un allanamiento por violencia de género

Personal policial de San Pedro realizó un operativo en la noche del lunes en el que logró recuperar un teléfono celular que había sido sustraído en un contexto de violencia de género. El procedimiento se derivó de una denuncia radicada el domingo en la Comisaría de la Mujer y la Familia por una mujer de 56 años.

Según consta en la presentación judicial, la víctima denunció que su ex pareja, un hombre de 60 años, se presentó en su domicilio, donde la agredió físicamente. Durante el episodio, el agresor le sustrajo un teléfono celular marca TCL, modelo 5, de color negro.

Ante la solicitud de colaboración de la Comisaría de la Mujer, efectivos del Grupo Táctico de la Comisaría local iniciaron las tareas de investigación para certificar el domicilio del imputado. Las labores permitieron establecer que el hombre residiría en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Saavedra y Batalla de las Sampedrinas.

Con las pruebas obtenidas, se solicitó una orden de allanamiento que fue ejecutada el lunes por la noche. Durante el registro de la propiedad, los uniformados lograron el secuestro del dispositivo móvil denunciado por la víctima.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11, cuya fiscalía dispuso la notificación de la formación de la causa para el imputado y el cumplimiento de los recaudos legales correspondientes.