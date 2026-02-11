Finalizó la Colonia de Adultos Mayores en el predio del ex Tiro Federal

La Dirección de Adultos Mayores dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, realizó la jornada de cierre de la Colonia de Adultos Mayores en el complejo municipal del ex Tiro Federal.

El evento consistió en una propuesta recreativa que incluyó diversas actividades lúdicas, juegos y dinámicas grupales. Según informaron desde la organización, el objetivo del ciclo fue fomentar el encuentro y la participación de los asistentes en un entorno de disfrute y acompañamiento profesional.



La actividad contó con la presencia del equipo de gobierno liderado por el intendente Cecilio Salazar. Durante el encuentro, los funcionarios compartieron la jornada con los participantes y el personal técnico, subrayando la importancia de mantener políticas públicas que promuevan la integración y el bienestar físico y social de los adultos mayores de la ciudad.

Al finalizar la jornada, las autoridades municipales expresaron su agradecimiento tanto a los vecinos que formaron parte de la colonia como al equipo de trabajo de la Dirección de Adultos Mayores por la labor desarrollada durante toda la temporada.