Provincia y Municipio otorgaron una línea crediticia para fortalecer la producción apícola local

El director de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Mariano Pinedo, encabezó este jueves una jornada de trabajo en San Pedro, donde mantuvo un encuentro con el intendente Cecilio Salazar para avanzar en el esquema de asistencia a los sectores productivos de la región.

De la reunión, celebrada en el despacho municipal, participaron también el secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias; el secretario privado, Alfredo Carrasco; y el subsecretario de Producción, Comercio e Industria, Ariel Álvarez. El eje del encuentro giró en torno al acompañamiento estatal y la articulación de políticas públicas para dinamizar la economía local.

En el marco de la visita, Pinedo formalizó la firma de una línea crediticia destinada al productor apícola Juan José Cremona. Este financiamiento, impulsado a través de los programas del Ministerio provincial, tiene como objetivo brindar los recursos necesarios para fortalecer el desarrollo de la actividad y potenciar la capacidad productiva de los emprendimientos locales.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que estas gestiones forman parte de un trabajo conjunto con el Gobierno bonaerense para asistir a los diversos eslabones de la producción. Según indicaron las autoridades, el objetivo es garantizar que los productores cuenten con herramientas financieras y asistencia técnica que permitan sostener el crecimiento de San Pedro y su tejido industrial y agropecuario.