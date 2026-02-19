El Frente de Unidad Docente anunció un paro para el 2 de marzo y peligra el inicio de clases



El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) confirmó la convocatoria a un paro de actividades para el próximo lunes 2 de marzo, medida que amenaza con postergar el inicio del ciclo lectivo 2026 en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. La protesta se da en el marco de una paritaria estancada y representaría, de concretarse, la primera vez que la gestión del gobernador Axel Kicillof no logra iniciar las clases en la fecha prevista.

El núcleo del reclamo es la recomposición salarial. Hasta el momento, las negociaciones se encuentran interrumpidas luego de que los gremios rechazaran de manera unánime una oferta de incremento del 1,5%, calificándola de "insuficiente". La decisión del FUDB, que nuclea a los principales sindicatos del sector, se terminó de consolidar este jueves tras la adhesión de los gremios que restaban sumarse a la postura inicial de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).

A pesar del anuncio de la medida de fuerza, el Gobierno provincial dio un paso administrativo para intentar descomprimir la tensión: confirmó que liquidará los haberes correspondientes al mes de febrero con un aumento del 1,5% a cuenta de futuros acuerdos. Desde el Ejecutivo bonaerense sostienen que la intención es mantener el diálogo abierto para destrabar la negociación antes del plazo límite.

Con solo seis días hábiles por delante para el comienzo oficial de las clases, la expectativa se traslada ahora a una posible nueva convocatoria por parte del Ministerio de Trabajo provincial. Los sindicatos, por su parte, mantienen la exigencia de una propuesta que supere los índices inflacionarios y contemple la media docena de reclamos sectoriales que acompañan el pedido de aumento salarial.