Provincia oficializa el carnet habilitante para aplicadores de agroquímicos con drones

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires modernizó el marco normativo para el sector agropecuario mediante la creación de una categoría específica para pilotos de drones destinados a la aplicación de fitosanitarios. La medida, que busca integrar nuevas tecnologías a las estrategias de producción sustentable, incluye la implementación de un curso obligatorio para obtener la licencia correspondiente.

El anuncio fue realizado por el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, durante su participación en el encuentro EnBio 2026 en la ciudad de Junín. El funcionario destacó que la iniciativa no pretende reemplazar las metodologías actuales, sino sumar herramientas que permitan producir con mayor precisión y bajo la validación del sector público.

La normativa quedó formalizada a través de la Resolución 48/26 de la cartera agraria, la cual incorpora formalmente a los operarios de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) al listado de categorías de aplicadores. El nuevo esquema establece que los aspirantes deberán cumplimentar una formación técnica con una carga horaria mínima de 100 horas para acceder al Carnet de Aplicador de Agroquímicos.

Rodríguez señaló que la difusión de estas tecnologías requiere de un acompañamiento estatal que garantice la seguridad y la eficacia en el territorio. Con esta actualización, la provincia busca regular una actividad en crecimiento y ofrecer un marco de legalidad a los prestadores de servicios que utilizan dispositivos tecnológicos de última generación en los campos bonaerenses.