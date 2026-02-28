Provincia convocó a paritarias, aunque gremios docentes y estatales confirmaron el paro del lunes

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó formalmente a los gremios que representan a los trabajadores estatales y a los docentes para retomar las negociaciones paritarias, en un intento por destrabar el conflicto salarial a solo 48 horas del inicio de una jornada de paro prevista para el próximo lunes.

Según el cronograma dispuesto por el Ministerio de Economía provincial, los encuentros oficiales se desarrollarán el miércoles próximo. La primera reunión será con el sector docente a las 11, mientras que a las 13 se recibirá a las centrales que nuclean a los empleados de la administración pública central.

Esta convocatoria representa la continuidad de una mesa de diálogo que el Ejecutivo bonaerense evitó cerrar por decreto, buscando no agravar el escenario de confrontación tras el rechazo sindical a la última oferta de incremento del 3% para el mes de febrero. Si bien no se confirmó oficialmente si existirá una propuesta superadora, fuentes de ambas partes reconocieron la existencia de contactos informales previos para acercar posiciones.

La medida del gobierno provincial se conoce en la antesala del paro programado para este lunes, fecha en la que los docentes interrumpirán el inicio del ciclo lectivo por primera vez en seis años de gestión de Axel Kicillof. Esta protesta provincial coincidirá temporalmente con una huelga de alcance nacional convocada contra las políticas educativas del gobierno de Javier Milei.

A la medida de fuerza del sector educativo se sumarán los trabajadores estatales enrolados en ATE y los empleados de los tribunales nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). En este contexto, el llamado al diálogo por parte de las autoridades provinciales busca amortiguar el impacto de los reclamos y evitar que el descontento se profundice antes de una fecha límite operativa.

El horizonte temporal de la negociación está marcado por el 13 de marzo, día en que se inicia la carga de los haberes correspondientes al tercer mes del año en el sistema de liquidación del Estado provincial. De no alcanzarse un consenso para esa fecha, advirtieron sectores gremiales, el conflicto podría entrar en una fase de mayor tensión y medidas de acción directa.