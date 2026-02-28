Judiciales también realizarán una medida de fuerza este lunes en reclamo de mejoras salariales



La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) convocó a un paro total de actividades para este lunes 2 de marzo, medida que afectará a los 20 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) convocó a un paro total de actividades para este lunes 2 de marzo, medida que afectará a los 20 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. La decisión, tomada por la Comisión Directiva provincial tras asambleas regionales, establece una jornada sin presencialidad ni teletrabajo en respuesta a la crisis económica y el deterioro del poder adquisitivo.

Desde el gremio manifestaron que los trabajadores del sector atraviesan un momento de extrema complejidad debido a una pérdida muy fuerte del valor de sus salarios. En este contexto, el reclamo central se enfoca en obtener una propuesta salarial superadora por parte del Ejecutivo provincial que permita equiparar los haberes a la inflación proyectada para 2026 y recuperar el terreno perdido durante el año 2025.

El pliego de reivindicaciones de la AJB incluye, además del aumento salarial, la implementación de subcategorías para los cargos de menor antigüedad y para el sector de jubilados y pensionados. Asimismo, exigen la puesta en marcha de la Mesa Técnica de Carrera Judicial, la sanción de una Ley de Paritarias específica para el sector, mejoras en las prestaciones de la obra social IOMA y la defensa irrestricta del Instituto de Previsión Social (IPS).

A la problemática sectorial se suma el reclamo por la situación financiera de la provincia. En unidad con otros gremios estatales bonaerenses, los judiciales demandan la restitución inmediata de los fondos retenidos por el Gobierno nacional. Según denunció la organización sindical, esta retención afecta el normal funcionamiento de áreas críticas del Estado y pone en riesgo los derechos jubilatorios de millones de trabajadores estatales.

Finalmente, la conducción de la AJB instó a los trabajadores a mantener la unidad y la participación activa para fortalecer las acciones de protesta, advirtiendo que la normalidad del servicio de justicia se verá interrumpida en todo el territorio bonaerense durante la jornada del lunes.